Luulöytö voi todistaa Hannibalin norsujen Alppien ylityksen | MTV Uutiset Luulöytö voi todistaa Hannibalin myyttisen norsuarmeijan Alppien ylityksen Taiteilijan näkemys toisen puunilaissodan Zaman taistelusta (202 eaa), jossa roomalainen armeija voitti Hannibalin johtaman karthagolaiset. Kuvassa myös sotanorsu. IMAGO/Kena Images/ All Over Press Julkaistu 2 minuuttia sitten Espanjassa tehty luulöytö voi todistaa sotaelefanttien legendaarisen Alppien ylityksen.
Arkeologit ovat löytäneet Espanjasta elefantin jalkaluun, joka saattaa olla todiste sotaan koulutettujen elefanttien matkasta halki Euroopan.
Tutkijoiden mukaan kyseessä voi olla ensimmäinen konkreettinen näyttö Karthagon kuuluisan kenraalin
Hannibalin myyttisestä norsuarmeijasta, kertoo brittiläinen uutiskanava BBC.
Jo aiemmat kuvaukset Hannibalin sodista roomalaisia vastaan ovat viitanneet siihen, että niissä käytettiin elefantteja taisteluissa, mutta varsinaisia fyysisiä todisteita ei ole ollut.
Nyt rautakautiselta kaivauspaikalta Córdoban läheltä näyttää löytyneen norsujen luurangon osia.
Tältä näyttävät ensimmäiset fyysiset todisteet Hannibalin karthagolaisista sotaelefanteista. STELLA Pictures Norsumarssi yli Alppien?
Hannibalia pidetään yhtenä antiikin ajan taitavimmista sotapäälliköistä.
Hän johti armeijansa Karthagosta, eli nykyisen Tunisian alueelta, Eurooppaan taistellessaan Välimeren herruudesta.
Hänen arvellaan kuljettaneen sotilaat ja eläimet Karthagosta Espanjan ja Ranskan kautta Italiaan ja ylittäneen Alpit kaikkiaan 37 elefantin kanssa vuonna 218 ennen ajanlaskun alkua.
Espanjasta löydettyjen jäännösten uskotaan kuuluneen eläimelle, joka kuoli ennen Alpeille saapumista.
Kuvaukset Hannibalin sodista ovat viitanneet siihen, että niissä käytettiin norsuja taisteluissa. Ne ovat saattaneet näyttää vaikka tällaisilta. STELLA Pictures Lajin määritys on vaikeaa
Professori
Rafael M. Martínez Sánchezin johtama arkeologiryhmä löysi elefantin jalkaluun sortuneen seinän alta Colina de los Quemados ‑nimisestä kohteesta.
Arkeologit määrittivät 10 senttimetriä leveän, kuutiomaisen luun iän radiohiiliajoituksella ja ajoittivat sen toisen puunilaissodan aikaan.
Ryhmä vertasi myös luuta nykyisten elefanttien ja arojen villamammuttien luihin selvittääkseen, miltä lajilta se on peräisin.
Kaivauksissa löytyi lisäksi tykistön jäänteitä, kolikoita ja keramiikkaa, mikä viittaa siihen, että alueella käytiin taistelu.
– Koska elefantti ei ole Euroopan alkuperäislaji ja se on maanisäkkäistä suurimpia, niiden kuljettaminen olisi vaatinut merimatkaa, tutkijat selittävät BBC:n mukaan.
Tutkijat arvioivat olevan erittäin epätodennäköistä, että Eurooppaan olisi kuljetettu kuolleita eläimiä. Nyt löydetyt luut ovat tutkijoiden mukaan myös liian mitäänsanomattomia ollakseen koriste-esineitä.
Lajin määrittäminen tulee silti olemaan erittäin vaikeaa.
– Vaikka [luu] ei kuuluisikaan yhdelle niistä myyttisistä eläimistä, jotka Hannibal vei Alppien yli, se voi silti olla ensimmäinen tunnettu jäänne, jota uuden ajan eurooppalaiset tutkijat ovat etsineet pitkään puunilaissodissa käytetyistä eläimistä, tutkijat kirjoittavat.
