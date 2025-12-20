Tutkijat ovat tehneet löydön muinaisen roomalaisen linnoituksen viemäreistä. Löydön perusteella linnoituksen asukkaat kärsivät loistartunnoista.
Hadrianuksen valli on muinainen roomalainen rajamuuri Britanniassa. Muurin lähistöllä sijaitsee Vindolandan roomalainen linnoitus.
Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat ovat analysoineet Vindolandan viemäreitä. Tutkimuksen mukaan linnoituksen asukkaat kärsivät suolistoloisista. Havaintoja tehtiin peräti kolmen eri lajin suolistoloisista.
Loiset olivat päässeet leviämään ihmisten ulosteiden saastuttaman ruoan, juoman tai käsien kautta. Tutkimuksesta kerrotaan Eurekalert-tiedejulkaisussa.
Tutkijoiden mukaan loiset ovat voineet aiheuttaa asukkaille ripulia ja aliravitsemusta. Ne ovat samalla saattaneet ajan mittaan heikentää linnoituksen sotilaiden toimintakykyä.
Roomalaiset rakensivat Hadrianuksen vallin 100-luvulla puolustamaan tuolloista Britannian provinssia pohjoisesta hyökkääviltä heimoilta. Muuriketju oli käytössä 300-luvulle saakka.
Vindolanda on tunnettu siitä, että orgaaninen aines on säilynyt hyvin paikan vettyneeessä maaperässä. Alueelta on löytynyt muun muassa puisia kirjoitustauluja teksteineen ja yli 5 000 roomalaista nahkakenkää.
Linnoituksen käymälärakennuksesta johtavan viemärin sedimenttiä analysointiin Cambridgen ja Oxfordin yliopiston tutkijoiden yhteistyönä. Mikroskooppitutkimuksissa viemärinjärjestelmän näytteistä paljastui jäänteitä suolistoloisten munista. Peräti 28 prosenttia näytteistä sisälsi jäänteitä loisten munista.
– Vaikka Vindolandasssa oli käymälöitä ja viemäriverkosto, niin tämä ei silti suojellut sotilaita tartuttamasta toisiaan näillä loisilla, toteaa näytteitä Oxfordin yliopistossa analysoinut tohtori Patrik Flammer.