MTV selvitti: Timo Vornanen voi "ratsastaa rahakkaaseen auringonlaskuun", vaikka putoaisi eduskunnasta
1:54Kansanedustaja Timo Vornanen tuomittiin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Tommi Forsman
Kansanedustaja Timo Vornanen voi päästä nauttimaan rahakkaasta etuudesta, mikäli hän menettää paikkansa vuoden 2027 eduskuntavaaleissa.
MTV Uutisten tekemän laskelman perusteella kansanedustaja Timo Vornasella (tv.)on mahdollisuus päästä niin kutsuttuun sopeutumisrahaputkeen, mikäli hän "kikkailee" mahdollisen sopeutumisrahan noston aloittamisajan kanssa.
Kansanedustaja Timo Vornanen on syntynyt 30.7.1969.
Jos Vornanen menettää edustajanpaikkansa seuraavissa eduskuntavaaleissa keväällä 2027, hän voisi yhden kauden kansanedustajana nostaa sopeutumisrahaa yhden vuoden ajan.
Äkkiseltään laskettuna Vornasen sopeutumisraha alkaisi aikaisintaan juosta huhtikuun puolivälin tienoilla vaalien jälkeen, ja päättyisi vastaavaan aikaan keväällä 2028.
Vornasen tapauksessa sopeutumisrahaputkeen pääsystä jäisi siis ensisilmäyksellä uupumaan kolmisen kuukautta.
Laissa kuitenkin todetaan, että sopeutumisrahaa on haettava edustajantoimen päättymiskuukautta seuraavan kuuden kalenterikuukauden kuluessa.
Mikäli Timo Vornanen putoaisi eduskunnasta, ja päättäisi hakea sopeutumisrahaa, hän voisi halutessaan venyttää sen nostamisen aloittamista niin, että hän ehtisi täyttää 59 vuotta sopeutumisrahan nostamisen aikana.
Tällöin hän voisi nauttia Kevan maksamasta rahasta 65 vuoden ikään asti.
Eduskunnan virkakuntaan kuuluvista lähteistä vahvistetaan MTV Uutisille, että tämänkaltainen toiminta olisi lain puitteissa mahdollista.
Poliisikansanedustaja voi eduskuntatien mahdollisesti tyssätessä ratsastaa rahakkaseen auringonlaskuun kuin lännenelokuvien sheriffi.
Näin sopeutumisraha toimii
Eduskunnasta ennen eläkkeellesiirtymisikää pois jäänyt kansanedustaja voi saada sopeutumisrahaa, jos hän ei työllisty edustajantyön jälkeen.
Sopeutumisraha korvasi sopeutumiseläkkeen, joka lakkautettiin vuonna 2019.
”1) Sopeutumisrahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan, mikäli edustajantoimi on kestänyt vähintään yhden vuoden;
2) Sopeutumisrahaa maksetaan enintään kahden vuoden ajan, mikäli edustajantoimi on kestänyt vähintään seitsemän vuotta; tai
3) Sopeutumisrahaa maksetaan enintään kolmen vuoden ajan, mikäli edustajantoimi on kestänyt vähintään 15 vuotta.”
Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti.
Oikeus sopeutumisrahaan syntyy yhden edustajavuoden perusteella.
Sopeutumisrahaa on haettava edustajantoimen päättymiskuukautta seuraavan kuuden kalenterikuukauden kuluessa.
Lähde: Eduskunta, Suomen laki.
Aikoo valittaa hoviin – ei eroa
Helsinkiläisen baarin edustalla maahan ampunut Timo Vornanen aikoo pyytää hovioikeudelta valituslupaa saamastaan kahdeksan kuukauden ehdollisesta vankeustuomiosta.
MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén arvioi perjantaina, että prosessi voi venyä seuraaviin eduskuntavaaleihin asti.
Vornanen kertoi itse itsenäisyyspäivänä, että hän ei "tässä tilanteessa" harkitse eroavansa eduskunnasta.
Tämä johtuu Vornasen mukaan siitä, ettei asiassa ole vielä annettu lainvoimaista tuomiota.
Vornanen on aiemmin sanonut julkisuudessa harkitsevansa eroa, jos lainvoimainen tuomio annetaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että tapauksen mahdollinen käsittely hovioikeudessa voi venyä seuraaviin eduskuntavaaleihin asti.
– Siinä vaiheessa ollaan ehkä jo seuraavissa eduskuntavaaleissa, jolloin on äänestäjien asia, onko Vornaselle jatkoa luvassa, arvioi MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén heti tuomion tultua julki.
Mikäli Vornanen asettuisi seuraavissa vaaleissa ehdolle, edessä olisi kivinen tie, sillä hänet erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä rikosepäilyn takia.
Hän toimii kansanedustajana omaa nimeään kantavassa eduskuntaryhmässä.