Tottenham kärsi tiistaina Mestarien liigan neljännesvälierien avausosassa ruman 2–5-vierastappion Atletico Madridille. Ruma oli myös joukkueen hollantilaistähden Micky van de Venin taklaus Atleticon slovakialaispuolustaja David Hanckon jalkaan. MTV Urheilun studiotiimi Peetu Pasasen johdolla ei voinut käsittää, miten van de Ven sai pysyä tilanteen jälkeen kentällä.

Antti Niemen mukaan tilanne vaikutti jopa harvinaiselta vahingoittamisyritykseltä.

– Hyvin harvoin tulee sellainen fiilis, että tuossa oikein yritettiin vahingoittaa vastustajaa. Kaikki turhautuminen taisi purkautua tuohon taklaukseen, Niemi sanoi.

Tilanteesta ei vihelletty rikettä ja Van de Ven säästyi kokonaan jopa varoitukselta.

– Nilkan yläpuolelle, suoralla jalalla, jalkapohjat edellä. Tästäkö ei lennä pihalle? Näitäkö me haluamme futiskentällä nähdä? Pasanen puolestaan kyseli.

Otteluparin toinen osaottelu pelataan viikon kuluttua Lontoossa.

Katso tilanne ja asiantuntijoiden keskustelu aiheesta kokonaisuudessaan artikkelin yläosan videolta.