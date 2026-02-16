Maahanmuuttajien kotoutumistuki olisi kuukausitasolla lähes 77 euroa normaalia yleistukea pienempi.

Hallituksen esittämä maahanmuuttajien työttömyystuen leikkaus sai varauksellisen vastaanoton maanantaina päättyneellä lausuntokierroksella.

Kriittisiä kommentteja tuli niin yhdenvertaisuusvaltuutetulta, palkansaajajärjestöiltä, suurilta kaupungeilta kuin ihmisoikeusjärjestö Amnestyltakin.

Hallitus esittää, että Suomessa alle kolme vuotta edeltäneiden kymmenen vuoden aikana asuneelle työttömälle työnhakijalle maksettaisiin yleistuen sijaan kotoutumistukea. Tämän vuoden tasolla kotoutumistuki olisi 33,64 euroa päivässä.

Kelan nykyiset työttömyystuet toukokuussa korvaava yleistuki on 37,21 euroa päivässä. Kuukaudessa yleistuen ja kotoutumistuen välille muodostuisi eroa keskimäärin vajaat 77 euroa.

Vaatimusta kolmen vuoden asumisesta Suomessa ei sovellettaisi, jos hakijan äidinkieli on suomi, ruotsi tai saame tai jos hän on hankkinut riittävän suomen tai ruotsin kielen osaamisen.

Kotoutumistuki koskisi vain ihmisiä, jotka muuttaisivat Suomeen ehdotetun lain tultua voimaan.

Useat lausunnonantajat kiinnittivät huomiota lakiesityksen ongelmallisuuteen suhteessa perustuslakiin.

