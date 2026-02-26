Aleksanteri Kivimäen rikokset psykoterapiakeskus Vastaamon jutussa olivat poikkeuksellisen häikäilemättömiä ja törkeitä, kirjoittavat MTV Uutisten rikostoimittajat Tiia Palmén ja Pekka Lehtinen.

Tämä on todettu nyt jo kahdessa oikeusasteessa.

Aleksanteri Kivimäki tuomittiin käräjäoikeudessa kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristysrikoksista. Hovioikeus korotti rangaistuksen kuuteen vuoteen ja 11 kuukauteen vankeutta.

Hovioikeus katsoi, että kyse oli suunnitelmallisesta rikoskokonaisuudesta, ja se koski poikkeuksellisen laajaa joukkoa haavoittuvassa asemassa olleita ihmisiä. Teot olivat myös omiaan aiheuttamaan huomattavaa kärsimystä ja rikosten taustalla oli tavoite saavuttaa merkittävää taloudellista hyötyä.

Tuomio oli yksimielinen eikä ratkaisu jätä Kivimäen syyllisyydestä mitään epäselvyyttä.

Hän tunkeutui Vastaamon tietojärjestelmään, latasi potilastietokannan käyttöönsä ja julkaisi yli 30 000 ihmisen erittäin arkaluonteisia ja henkilökohtaisia asioita netissä. Se, jos jokin, on törkeää ja äärimmäisen loukkaavaa.

Syyttäjä on tyytyväinen tuomioon ja toivoo, että uhrit kokevat nyt jonkinlaista oikeudenmukaisuutta. Voisi kuvitella, että asianomistajat ottivat hovioikeuden ratkaisun mielellään vastaan ja ovat tyytyväisiä siitä, että Kivimäelle langetettiin kuukautta vaille maksimirangaistus hänen syykseen luetuista rikoksista.