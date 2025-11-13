



Vornaselta erikoisia selityksiä sille, miksi hän kulkee keskustassa ase ja varalipas mukanaan 2:05 Katso valvontakameratallenteet Ihkun ampumatapauksesta. Videolla näytetään ensin Vornasen kahakka baarin sisällä ja sen jälkeen tapahtumat baarin ulkopuolella. Julkaistu 13.11.2025 17:10 Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Timo Vornanen kertoi poliisille, että kantaa asetta lähes päivittäin. Hän kertoi sen tuovan mielenrauhaa. Kansanedustaja Timo Vornasen oikeudenkäynti kiertyy hänen aseenkäyttönsä ympärille. Vornanen oli yökerho Ihkussa vietetyn illan päätteeksi kaivanut farkkujensa etutaskusta CZ-pistoolin, jolla hän ampui laukauksen maahan. – Tein aseen latausliikkeen ja ammuin yhden laukauksen lähes kohtisuoraan asfalttiin, hieman etuviistoon oikealle, Vornanen kertoi poliisikuulusteluissa. – Siinä on täysvaippaluoti, se joko sirpaloituu asfalttiin eikä aiheuta vaaraa tai uppoaa asfalttiin eikä aiheuta vaaraa. Vornanen kuvaili laukausta varoituslaukaukseksi ja kertoi huutaneensa ampumisen yhteydessä toiselle miehelle, ettei hän saa tulla lähemmäs. Vornasen mukaan kyse oli hätävarjelutilanteesta, mistä syyttäjä on toista mieltä. Lue myös: Videopaljastus: Näin Vornanen ampui aseella Ihkun edessä – ennennäkemätöntä materiaalia "Voin myös puolustaa sivullisia" Vornasen ase oli luvallinen. Hän oli saanut sen turvakseen aikana, jona toimi poliisina. Vornanen kertoo työskennelleensä 14 vuotta koirapartiossa, jossa hoidettiin hankalimpia poliisitehtäviä ja kohdattiin hankalia rikollisia sekä väkivaltaisia ihmisiä. Hän totesi poliisikuulusteluissa aseen saamisen taustaksi esimerkiksi huumausaineiden kenttävalvonnassa saadun uhkausten määrän.





Vornanen kertoi poliisille kokevansa, että hänen työtehtävänsä tavallaan jatkuivat yhä, kun hän toimii yhteiskunnan päättäjän roolissa. Aseen kantamiselle löytyi syy yhteiskunnallisesta turvallisuustilanteesta.

– Poliittisen yhteiskunnallisen tilanteen ja nykyisen työni takia se antaa minulle myös mielenrauhaa. Voin myös puolustaa sivullisia. Tosin se ei ole mikään kovin tehokas ase. Onhan uhkailuja tullut tasaisesti urani aikana poliisin työn vuoksi, Vornanen kertoi.

Kantaa asetta lähes päivittäin, varalipas mukana

Vornanen kertoi kuulusteluissa ajattelevansa, että aseen kantamisella hän voi puolustaa itseään ja muita yllättävissäkin tilanteissa.

– Mulla on se usein mukana kun liikun, oikeastaan päivittäin. Yhteiskunta on mennyt niin epävakaaksi, on kaiken maailman veitsihyökkäyksiä jne, hän kuvaili kuulustelussa.

– Kun näitä puukkohyökkäyksiä on ollut, olen miettinyt sitä, että koska minulle on annettu laillinen oikeus ja työni kautta on tieto ja kyky käsitellä sitä ammattitaitoisesti niin viime aikoina olen pitänyt sitä enemmän mukana.

– En halua olla kädetön, jos sattuu vaikka ostoskeskuksessa joku tilanne niin voin suojella muita. Jos minulle on annettu se lupa, niin miksi en sitä kantaisi. Asetta on kannettu aina kuten laki sanoo. Suojuksessa ja lataamattomana. Kaikki on tehty kuten on vaatimukset.

Vornaselta kysyttiin kuulusteluissa, miksi hänellä oli mukana aseessa olleen lippaan lisäksi myös varalipas. Vornanen kertoi, että oli halunnut varmistua vaativiinkin tilanteisiin.

– Jos joudun esimerkiksi yleisellä paikalla puukkohyökkäystilanteeseen niin sille varalippaalle voi olla käyttöä. Haluan myös varmistaa aseen toimintavarmuuden, pitämällä varalipasta mukana. Lippaallisen aseen yleisin toimintahäiriön aiheuttaja on viallinen lipas, hän kertoi.

"Viime aikoina tilanne on kiristynyt"

Kuulustelujen perusteella ase on Vornasen mukana esimerkiksi Joensuun ja Helsingin välillä kulkiessa. Hän kertoi kuitenkin, ettei hänellä ollut säännöllistä kaavaa aseen kantamiseen liittyen, vaan otti sen mukaan silloin, kun siltä tuntuu.

Vaikka ase melkein aina kulkee hänen mukanaan, ei Vornanen kertomansa mukaan yleensä kantanut sitä mukanaan baareissa tai pubeissa. Ase oli mukana, koska Vornanen ei ollut suunnitellut päätynsä viettämään iltaa Ihkuun.

– Menimme vain syömään, mutta ilta vain venyi ja venyi, Vornanen kertoi.

– Viime aikoina olen pitänyt sitä mukana ja olen hallituspuolueen edustaja ja viime aikoina tilanne on kiristynyt. Työpaikalle en ota sitä mukaan tai kun hyvin harvoin käyn yökerhossa tai pubissa, niin en ota sitä mukaan. Kävelylenkille en ota sitä mukaan. Se on paljon fiiliksestä johtuen mukana.

Vornaselta kysyttiin myös, miksi hän ei vienyt asetta kotiin, kun huomasi illanvieton jatkuvan.

– Mietin, että kuka lähtisi viemään, kun ne baarit on ihan vierekkäin ja kotiin oli 800 metriä. Eli yhteensä 1,6 kilometriä olisi pitänyt kävellä sen takia. Tässä meni kaikki asiat vituralleen. Aika harva ihminen lähtisi sitä viemään.

Käräjäoikeuden määrä on antaa tapauksessa tuomio 5. joulukuuta.

10:32 Timo Vornanen kertoo kantaneensa taskuasetta mukanaan kymmeniä kertoja.