Rikosseuraamuslaitos kommentoi, miten tuomittua tavoitellaan.

Aleksanteri Kivimäen rangaistusta korotettiin Vastaamo-tapaukseen liittyen hovioikeudessa, mutta hän on asianajajansa mukaan tällä hetkellä ulkomailla.

Käräjäoikeus oli määrännyt Kivimäelle 6 vuoden ja 3 kuukauden tuomion.

Hovioikeus korotti tuomiota 6 vuoteen ja 11 kuukauteen.

Kivimäki oli ehtinyt suorittaa tuomiostaan jo noin kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta. Kivimäen aiemmista tuomiosta oli jo vuosia, joten hänet katsottiin ensikertalaiseksi, eli hän suorittaa tuomiostaan kaltereiden takana puolet.

Kivimäen asianajaja Peter Jaari sanoo, että toistaiseksi kukaan ei ole esittänyt vangitsemisvaatimusta. Kivimäki on Jaarin tietojen mukaan ulkomailla.

Jaari sanoi Ylelle, että hänen mukaansa Kivimäelle tulee muutaman kuukauden vankeus vielä suoritettavaksi.

Hovioikeuden päätös on täytäntöönpanokelpoinen heti, vaikka puolustus hakisikin valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.

Näin toimitaan

Rikosseuraamusyksikön täytäntöönpanoyksikön päällikkö Maria Kulmala kertoo yleisellä tasolla, miten toimitaan tapauksissa, jossa tuomittu on vapailla odottanut hovioikeuden tuomiota.

Ratkaisevaa on se, onko hovioikeus tuomiossaan määrännyt henkilön vangittavaksi.

– Jos on, niin viimeistään seuraavana päivänä tehdään kansallinen etsintäkuulutus, jolla häntä tavoitellaan.

Tilanteissa, joissa henkilön tiedetään viranomaistietoihin perusteella oleskelevan ulkomailla, voidaan lisäksi tehdä eurooppalainen etsintäkuulutus.

Vastaamo-tapauksessa Kivimäkeä ei vaadittu tuomiossa vangittavaksi.

– Tapauksissa, joissa hovioikeus ei ole vaatinut henkilöä vangittavaksi, mutta tuomiota on kuitenkin suorittamatta, niin häntä yritetään tavoittaa ja hänelle määrätään ilmoittautumispäivämäärä vankilaan, Kulmala sanoo.

Vaikkei henkilöä tavoitettaisi, niin hänelle voidaan määrätä ilmoittautumispäivämäärä vankilaan.

Mikäli henkilö ei ilmoittaudu vankilaan määräpäivään mennessä, niin poliisi tekee päätökset henkilön tavoittelusta.

– Rikosseuraamuslaitos ei pyri itse tavoittelemaan muuten, vaan se on poliisin tehtävä.

Vankilapaikan määräytymisessä otetaan useita seikkoja huomioon, kuten rikoksen vakavuus, aiempi vankeusaika, asuinpaikka ja tällä hetkellä myös eri vankiloiden vankiluku.

Kivimäki suoritti käräjäoikeuden tuomiota Vantaan vankilassa.