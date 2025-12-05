Valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen on tyytyväinen kansanedustaja Timo Vornasen käräjätuomioon.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kansanedustaja Timo Vornasen tänään kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen helsinkiläisbaarin edustalla tapahtuneesta känniampumisesta.
Oikeuden mukaan Vornanen syyllistyi Oikeus pahoinpitelyyn, kahteen laittomaan uhkaukseen, varomattomaan käsittelyyn, ampuma-aserikokseen ja ampuma-aserikkomukseen.
– Syyttäjänä voin olla tuomioon tyytyväinen. Syyttäjän oikeudellinen arvio on hyväksytty käräjäoikeudessa ja myös rangaistuksen mittaamiseen olen tyytyväinen, kommentoi MTV Uutisille valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen.
– Rangaistus on mitattu mielestäni oikein hyvin, kuten sanoin oikeudessa, rangaistuksen tulee olla vähintään viisi kuukautta ja sitä se nyt on.
9:20Rikostoimittaja arvioivat Timo Vornaselle annettua tuomiota heti sen julkitulon jälkeen.
Vornanen ampui päihtyneenä aamuyöllä baari-illan jälkeen katuun. Syyttäjä vaati hänelle tältä osin rangaistusta vaaran aiheuttamisesta, mutta oikeus katsoi teon toissijaisen syytteen mukaiseksi varomattomaksi käsittelyksi.