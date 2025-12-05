



Valtionsyyttäjä on tyytyväinen Vornasen tuomioon: "Mitattu oikein hyvin" Julkaistu 05.12.2025 15:03 Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen on tyytyväinen kansanedustaja Timo Vornasen käräjätuomioon. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kansanedustaja Timo Vornasen tänään kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen helsinkiläisbaarin edustalla tapahtuneesta känniampumisesta. Oikeuden mukaan Vornanen syyllistyi Oikeus pahoinpitelyyn, kahteen laittomaan uhkaukseen, varomattomaan käsittelyyn, ampuma-aserikokseen ja ampuma-aserikkomukseen. – Syyttäjänä voin olla tuomioon tyytyväinen. Syyttäjän oikeudellinen arvio on hyväksytty käräjäoikeudessa ja myös rangaistuksen mittaamiseen olen tyytyväinen, kommentoi MTV Uutisille valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen. – Rangaistus on mitattu mielestäni oikein hyvin, kuten sanoin oikeudessa, rangaistuksen tulee olla vähintään viisi kuukautta ja sitä se nyt on. Vornanen ampui päihtyneenä aamuyöllä baari-illan jälkeen katuun. Syyttäjä vaati hänelle tältä osin rangaistusta vaaran aiheuttamisesta, mutta oikeus katsoi teon toissijaisen syytteen mukaiseksi varomattomaksi käsittelyksi.





– Tämä on hyvin oikeudessa perusteltu miksi näin ja minä pystyn sen tällaisenaan hyväksymään. Tältä osin ei ole tarvetta syyttäjällä lähteä valittamaan, Mäkinen toteaa.

Hyvin perusteltu tuomio

Valtionsyyttäjä Mäkinen kiittelee käräjäoikeuden tuomiota hyvin perustelluksi.

– Käräjäoikeuden tuomion perustelut ovat hyvin seikkaperäiset ja todellakin kolmen ammattituomarin kokoonpanossa tehdyt ja tuomiohan on yksimielinen, Mäkinen sanoo.

Valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen.

Mäkinen pitää oleellisimpana kohtana tuomiossa sitä, että oikeus katsoi vakavimmaksi rikokseksi laittoman uhkauksen ampuma-aseella, jolla Vornanen oli juuri ennen uhkausta ampunut.

– Kuten tuomion perusteluista käy ilmi, toisin kuin Vornanen itse katsoi, hänellä ei ole oikeudellisesti ollut lupaa asetta kantaa Helsingin yöelämässä, minkä pitäisi minun mielestäni olla itsestäänselvyys jo sellaisenaankin, Mäkinen sanoo.

– Toinen keskeinen elementti on se, että tässä katsottiin, että asian saama julkisuus ei vaikuta rangaistuksen mittaamiseen, kun otetaan huomioon Vornasen merkittävä yhteiskunnallinen asema ja toisaalta se, että hän on hyvin aktiivisesti itse ollut asian kanssa mediassa esillä.

Mäkinen on tutustunut tuomioon vasta pintapuolisesti, mutta näillä näkymin hänellä ei ole tarvetta hakea muutosta Vornasen tuomioon.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen lievästä pahoinpitelystä koskien miestä, joka otti baarissa sisällä Vornasta kiinni niskasta.

– Siellä on hylätty yksi lievää pahoinpitelyä koskeva syyte. Siihen perehdyn tarkemmin ja mietin, onko tältä osin syyttäjällä tarve valittaa, Mäkinen toteaa.

