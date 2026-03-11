Kaksi droonia putosi Dubain kansainvälisen lentokentän läheisyydessä.
Arabiemiraateissa Dubaissa kaksi droonia on pudonnut lentokentän välittömään läheisyyteen, kertovat viranomaiset. Neljä ihmistä on haavoittunut.
Dubain viranomaisten mukaan lentoliikenne kentältä jatkuu normaalisti. Kolmella haavoittuneista on vain lieviä vammoja. Neljännenkään haavoittuneen vammat eivät ole hengenvaarallisia.
Haavoittuneet ovat Ghanan, Intian ja Bangladeshin kansalaisia.
Iran on tänään jatkanut iskujaan useisiin Persianlahden maihin.
Lähi-idän sota alkoi vajaat kaksi viikkoa sitten, kun Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin.