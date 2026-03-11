Pitbull konsertoi Suomessa kaksi kertaa.
Viime viikolla uutisoitiin, että yhdysvaltalainen Grammy-palkittu Pitbull saapuu esiintymään Suomeen. Artistin ilmoitettiin nousevan Helsingin Veikkaus Arenan lavalle maanantaina 7. joulukuuta 2026.
Nyt Live Nation uutisoi, että Helsingin-konsertti saa lisäpäivän suuren kysynnän vuoksi. Hän esiintyy areenalla myös 8.12.2026 osana I’m back! -kiertuettaan.
Lisäkonsertin liput tulevat myyntiin 13.3. klo 10 Ticketmasterissa. Molempien keikkojen lämmittelijänä nähdään yhdysvaltalainen rap-artisti Lil Jon.
Pitbull esiintyi Suomessa edellisen kerran vuonna 2012. Erityisesti viime vuosina artistia on toivottu hartaasti keikalle Suomeen.
Pitbullin keikat tunnetaan paitsi räjähtävästä energiastaan, myös siitä, että fanit pukeutuvat keikalle Pitbulliksi päässään kaljupäähine ja aurinkolasit ja yllään puku.
