Kivimäki tuomittiin käräjäoikeudessa kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen.

Helsingin hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtojutussa. Tuomiota odotetaan aamukymmenen aikoihin.

Vastaamon tietojärjestelmä murrettiin ja potilastietokanta kopioitiin marraskuussa 2018. Myöhemmin yhtiötä ja sen asiakkaita kiristettiin ja asiakkaiden erittäin arkaluonteisia tietoja levitettiin verkossa.

Aleksanteri Kivimäki tuomittiin käräjäoikeudessa kuuden vuoden ja kolmen kuukauden vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeän kiristyksen yrityksestä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus katsoi huhtikuussa 2024 antamassaan tuomiossa, että Kivimäki tunkeutui oikeudettomasti Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi sieltä potilastietokannan käyttöönsä. Sitten hän oikeuden mukaan julkaisi internetissä yhteensä noin 33 000 Vastaamon potilastietokannassa olleen henkilön tiedot kolmessa erässä.

Kivimäki vaati hovioikeudessa kaikkien syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät vaativat Kivimäen rangaistuksen korottamista seitsemään vuoteen, mikä on maksimirangaistus rikoksista, joista häntä syytetään.

Puolustus: Savuava ase puuttuu

Hovioikeudenkäynti päättyi lokakuussa. Loppulausunnossaan Kivimäen asianajaja Peter Jaari toisti käräjäoikeuden tuomiossakin todetun seikan, ettei mikään todiste yksinään osoita Kivimäen syyllisyyttä rikoksiin.

– Savuava ase puuttuu. Onko se muualla? Se ei ole merkityksetöntä, Jaari sanoi.

Jutussa tapahtui merkittävä käänne kesken hovioikeuskäsittelyn, kun Virossa asuvaa miestä vastaan nostettiin syyte avunannosta Vastaamoon kohdistuneeseen törkeän kiristyksen yritykseen. Syyttäjän mukaan mies oli ollut käyttäjänä Kivimäen väitetysti hallinnoimassa palvelinkokonaisuudessa, jonka avulla Vastaamoon kohdistunut tietomurto toteutettiin.

Kivimäen puolustuksen mukaan tällä pitäisi olla "painava merkitys", kun hovioikeus arvioi näyttöä Kivimäkeä vastaan.

Toimitusjohtaja vapautui syytteistä

Helsingin hovioikeus hylkäsi joulukuussa Vastaamon entisen toimitusjohtajan Ville Tapion syytteen tietosuojarikoksesta.

Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Tapion keväällä 2023 kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Käräjäoikeuden mukaan Vastaamon potilastietokantaan oli tallennettu asiakkaiden henkilötietoja ja käyntimerkintöjä selkokielisinä ilman riittävää salausta.

Käräjäoikeus katsoi, että Tapio syyllistyi tietosuojarikokseen, koska hän ei ollut toteuttanut Vastaamossa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusta käsiteltävien henkilötietojen pseudonymisoinnista ja salauksesta. Hovioikeus arvioi asiaa toisin. Sen mukaan tietosuoja-asetus tai terveydenhuollon erityislainsäädäntö ei edellyttänyt tällaisia toimia.