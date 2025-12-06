Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) saapui Linnan juhliin hyvällä mielellä.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kansanedustaja Timo Vornasen eilen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen muun muassa pahoinpitelystä ja kahdesta laittomasta uhkauksesta.
Tuomio liittyy viime vuoden huhtikuun tapahtumiin helsinkiläisbaari Ihkussa ja sen edustalla.
Laajasti julkisuutta saaneessa tapauksessa Vornanen ampui aamuyöllä Helsingin keskustassa sijaitsevan ravintolan edustalla pistoolillaan maahan.
Vortanen juhlavarustuksesta: "Mutkia ei ollut matkassa"
Tuoreesta tuomiostaan huolimatta Vornanen saapui juhlistamaan itsenäistä Suomea Presidentinlinnaan. Hän aikoi myös tutustua Linnan antimiin.
– Katsotaan mitä siellä on tarjolla. Saatan yhden mukin sitäkin nauttia, Vornanen vastasi toimittajan kysyessä boolin maistamisesta.
Jatkoille mies ei kuitenkaan aikonut suunnata.
– Ei lähdetä, eikä aiota lähteä Ihkuunkaan, Vornanen vitsaili ja nauroi päälle.
Myöskään "mutkia ei ollut matkassa", hän heitti, tarkoittaen asetta.
Vornanen saapui juhliin vaimonsa kanssa.