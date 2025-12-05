Timo Vornasen asianajaja pitää kansanedustajan saamaa rangaistusta ankarana.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Timo Vornanen ei itse ole vielä kommentoinut tuomiota, mutta hän on etukäteen ilmoittanut antavansa sitä koskien lyhyen mediatiedotteen Facebookissa myöhemmin.

Vornanen ilmoitti jo keskiviikkona, että hän aikoo ensin rauhassa tutustua käräjäoikeuden ratkaisuun ja kommentoida sen jälkeen sitä. Hän arveli laittavansa lausuntonsa Facebookiin lauantaina.

MTV Uutiset tavoitti Timo Vornasta oikeudessa avustaneen asianajaja Heikki Miettisen, joka oli tänään vasta lyhyesti keskustellut päämiehensä kanssa käräjäoikeuden tuomiosta.

– Se oli hyvin lyhyt keskustelu, jossa juttelimme lopputuloksesta. Tuomion tarkemmasta sisällöstä emme voineet keskustella, koska emme ole sitä ehtineet vielä lukea, Miettinen sanoo.

Ei odotettu ratkaisu

Asianajajan mukaan käräjäoikeuden johtopäätökset asiassa olivat pääasiallisesti täysin erilaiset kuin puolustuksella.

– Se ei tietenkään ole odotettu tai toivottu ratkaisu. Varmasti harkitsemme tuomiosta valittamista hovioikeuteen, mutta vielä en ota siihen kantaa. Teemme ratkaisun määräajassa.

Asianajajalla ei ollut mitään lausuttavaa Vornasen tuoreista reaktioista tuomioon.

– Avustajana voin vain todeta, että pidän tätä aika ankarana seuraamuksena. Vornaseen kohdistui kuitenkin myös laiton uhkaus siinä tilanteessa.

– En ole ehtinyt vielä lukea ja analysoida näytön arviointia, joten sen kommentointi on vielä liian aikaista, Miettinen sanoo.