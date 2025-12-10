Vornanen kertoo saaneensa tänään tietää, että poliisi oli aloittanut hänen irtisanomiseen johtavan prosessin.
Kansanedustaja Timo Vornanen (tv.) kertoo Facebook-tilillään irtisanoutuvansa Itä-Suomen poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin virasta.
Vornanen kertoo jättäneensä irtisanomisilmoituksensa tänään keskiviikkona kello kuudelta illalla. Hänen mukaansa päätös astuu voimaan tammikuun 1. päivä.
– Tänä aamuna poliisilaitoksen lakimiehen kanssa käymässäni puhelinkeskustelussa sain tiedon, että koska käräjäoikeuden antama päätös on tällainen, 8 kuukautta ehdollista vankeutta, poliisilaitoksella ei ole muuta mahdollisuutta kuin aloittaa irtisanomiseeni liittyvä prosessi, Vornanen kirjoittaa.
Vornanen sanoo palvelleensa poliisina "noin 30 vuotta isänmaa Suomea ja suomalaisia ihmisiä".
– Nyt tähän tilanteeseen tultaessa minusta tuntuu kaikkien näiden vuosien jälkeen, että on mukavampi lähteä organisaatiosta pois näin omalla ilmoituksella kuin erottamisen kautta.
– Haluan kiittää kaikkia virkaveljiä ja -sisaria, sekä eri viranomaisyhteistyökumppaneita vuosien varrella tehdystä yhteistyöstä.