– Nyt tähän tilanteeseen tultaessa minusta tuntuu kaikkien näiden vuosien jälkeen, että on mukavampi lähteä organisaatiosta pois näin omalla ilmoituksella kuin erottamisen kautta.

– Tänä aamuna poliisilaitoksen lakimiehen kanssa käymässäni puhelinkeskustelussa sain tiedon, että koska käräjäoikeuden antama päätös on tällainen, 8 kuukautta ehdollista vankeutta, poliisilaitoksella ei ole muuta mahdollisuutta kuin aloittaa irtisanomiseeni liittyvä prosessi, Vornanen kirjoittaa.

Tällöin hän sanoi, että ei "tässä tilanteessa" harkitse eroavansa eduskunnasta. Tämä johtuu hänen mukaansa siitä, ettei asiassa ole vielä annettu lainvoimaista tuomiota.