Kansanedustaja ei ole tyytyväinen saamaansa tuomioon.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kansanedustaja Timo Vornasen (tv.) ehdolliseen vankeuteen viime huhtikuussa baari Ihkuun liittyvistä tapahtumista.
Vornanen ampui taskupistoolilla maahan baarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä.
Vornanen kertoo Facebookissa, ettei ole tyytyväinen käräjäoikeuden tuomioon, vaan aikoo valittaa siitä. Hän on sanonut ampumisen olleen hätävarjelua, mutta käräjäoikeus oli tuomiossaan eri mieltä.
– Puolustukseni näkemys asiaan on se, että oikeusturvani vuoksi tämä asia vaatii jatkokäsittelyä. Tulen maanantaina ilmoittamaan tyytymättömyyden asiaan ja pyydämme valituslupaa hovioikeuteen.
Kansanedustaja lisää myös, ettei tässä tilanteessa harkitse eduskunnassa eroamista.
– Aikaisemmin olen muun muassa eduskunnassa medialle pitämässäni tiedotustilaisuudessa kertonut harkitsevani eroa, mikäli saan lainvoimaisen vankeustuomion. - - Nyt linjaukseni mukaista lainvoimaista tuomiota ei ole olemassa, Vornanen sanoo.
Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta, varomattomasta käsittelystä, ampuma-aserikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.
