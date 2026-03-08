Jasper Pääkkönen kertoo, missä mennään kalsarioikeusjupakassa.
Näyttelijä-yrittäjä Jasper Pääkkönen vieraili Huomenta Suomessa puhumassa tuoreimmasta The Summit Suomi -tuotantokaudesta. Pääkkönen kuitenkin suostui valottamaan viime vuonna hovioikeudessa käytyä niin kutsuttua kalsarimainoskiistaa.
Otetaan lyhyt kertaus.
Tästä on kyse
Pääkkönen haastoi The Other Danish Guy -alushousuista tunnetun Lähde & Co -vaateyrityksen oikeuteen yrityksen käytettyä Pääkkösen nimeä, kuvaa ja ääntä luvatta mainoskampanjassa elokuussa 2021.
Pääkkönen on aiemmin kertonut olleensa The Other Danish Guy -kalsareiden brändilähettiläs vuodesta 2018 alkaen. Hän ei kuitenkaan kertomansa mukaan ollut antanut lupaa mainoskampanjaan.
Pääkkönen luonnehti käräjillä vuonna 2023, että kyseinen mainosmateriaali käytännössä huijattiin häneltä yrityksen käyttöön. Kuvat oli otettu, kun Pääkkönen osallistui yrityksen podcast-sarjan tekoon.
Pääkkönen nosti vahingonkorvauskanteen vaateyritystä kohtaan ja vaati 300 000 euron korvausta. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen perusteettomana, minkä jälkeen Pääkkönen haki ja sai valitusluvan hovioikeudesta.