Anniina Valtonen saa osakseen ikävää palautetta – peilaa ilmiötä MTV:n miesmeteorologiin: "Hän saa pukeutua miten haluaa"

Perttu Hyvärinen jätti tunteikkaat hyvästit – yleisön ele mykisti: "Suoraan sielusta läpi"

Pääkkönen nosti vahingonkorvauskanteen vaateyritystä kohtaan ja vaati 300 000 euron korvausta. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen perusteettomana, minkä jälkeen Pääkkönen haki ja sai valitusluvan hovioikeudesta.

Pääkkönen on aiemmin kertonut olleensa The Other Danish Guy -kalsareiden brändilähettiläs vuodesta 2018 alkaen. Hän ei kuitenkaan kertomansa mukaan ollut antanut lupaa mainoskampanjaan.

"Virallisesti olen voittanut"

Sen sijaan Lähde & Co ei valittanut siitä varsinaisesta syystä, miksi oikeuteen päädyttiin eli Pääkkösen henkilöbrändin luvattomasta käytöstä, Pääkkönen kertoo MTV Uutisille.

– Eli virallisesti olen voittanut hovioikeudessa. Lainvoimaista on se, että minun nimeäni ja kuvaani käytettiin luvatta tässä mainoskampanjassa, Jasper Pääkkönen toteaa MTV Uutisille Huomenta Suomessa.

Henkilöbrändi on valuuttaa

Siitä, että julkisuudessa työtä tekevien, esimerkiksi näyttelijöiden, esiintyjien, juontajien ja muusikoiden kasvot, nimi ja ääni eli henkilöbrändi on se valuutta, jolla he saavat töitä ja työtään tekevät, Pääkkönen kertoo.