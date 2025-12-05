Juuri nyt Avaa

– Vornanen on itse sanonut harkitsevansa eroa kansanedustajan tehtävästä vasta sitten, jos hänelle tulee lainvoimainen vankeustuomio. Tämä tuomio ei ole lainvoimainen.

Palmén ja Lehtinen arvioivat, että Vornanen hyvin todennäköisesti valittaa tuomiostaan hovioikeuteen.

Rikostoimituksen päällikkö Tia Palmén puolestaan kiinnitti huomiota tuomiossa Vornasen vaatimukseen tuomion lieventämisestä tapauksen saaman suuren julkisuuden takia.

Oikeus jopa ylitti tuomissaan syyttäjän vaatimuksen viidestä kuukaudesta, ja tuomitsi Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Pekka Lehtinen totesi, että koko Vornasen puolustus nojasi tapauksessa hätävarjeluun, ja käräjäoikeus ei antanut tälle mitään painoarvoa.

Käräjäoikeus hyväksyi pääosin kansanedustaja Timo Vornasta vastaan esitetyt syytteet, ja tuomitsi Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Kansanedustaja Timo Vornanen ampui taskupistoolilla maahan baarin edustalla ja osoitteli sillä ihmisiä. Tapahtumat ajoittuvat viime vuoden huhtikuun loppuun.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi tänään kansanedustaja Timo Vornasen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen helsinkiläisbaari Ihkuun liittyvistä tapahtumista. MTV Uutisten kokeneet rikostoimittajat Tiia Palmén ja Pekka Lehtinen arvioivat Vornasen tuomiota tuoreeltaan.

Rikostoimittaja arvioivat Timo Vornaselle annettua tuomiota heti sen julkitulon jälkeen.

Rikostoimittajat: Käräjäoikeus ei antanut Vornasen selityksille mitään arvoa

– Voi kestää aikaa, ennen kuin tapaus menee hoviin asti, ja siinä vaiheessa ollaan ehkä jo seuraavissa eduskuntavaaleissa, jolloin on äänestäjien asia, onko Vornaselle jatkoa luvassa, Palmen tiivistää tilanteen.