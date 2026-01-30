



MTV:n ruutukasvot nähdään videolla, jonka sanoma on tärkeämpi kuin koskaan 1:05 Katso MTV Uutisten viesti luotettavan journalismin puolesta. Julkaistu 30.01.2026 16:48 Mona Haapsaari mona.haapsaari@mtv.fi Monahaapsaari MTV Uutisten tuottama video luotettavan journalismin puolesta julkaistiin tänään Median kesken -tapahtumassa. Luotettavalle tiedolle on tässä ajassa entistäkin suurempi tarve. Mediaa haastavat tällä hetkellä monet tekijät aina talouden haasteista ja rahoituksesta tekoälyyn ja ulkomaisiin alustajätteihin. MTV Oy järjesti perjantaina Median kesken -tapahtuman, joka kokosi MTV:n toimitiloihin ison joukon suomalaisen mediakentän edustajia. Tilaisuuden tarkoitus oli yhdistää eri mediatalot samojen haasteiden ja mahdollisuuksien äärelle keskustelemaan siitä, missä asioissa olisi kilpailun sijaan yhteistyön tarvetta.

Median kesken -tilaisuuden juonsi uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papunen, jonka kanssa kuvassa on MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen. MTV / Onni Ojala

Tilaisuudessa julkaistiin MTV Uutisten video, joka on kannanotto ja muistutus luotettavan tiedon tärkeydestä.

Videolla esiintyvät MTV Uutisten ruutukasvot, jotka työskentelevät luotettavan journalismin eteen joka päivä. Monet heistä tekevät sisältöjä omilla kasvoillaan, eri alustoilla.

– Luotettavan tiedon saaminen on aina tärkeää, mutta tällaisina aikoina tärkeämpää kuin koskaan, sanoo MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen, joka nähdään myös videolla.

– Epävarmassa maailmantilanteessa ja monenlaisten vaikutusyritysten keskellä vapaata mediaa tarvitaan jäsentelemään luotettavaa tietoa. Maailman meno näyttää, mitä tapahtuu, kun toimintaedellytyksiä rajoitetaan tai niitä ei ole.

Median kesken -tapahtuman paneelikeskusteluissa ääneen pääsivät yli 20 kotimaisen median edustajaa, mukana olivat mediataloista MTV Uutisten lisäksi Helsingin Sanomat, Iltalehti, Ilta-Sanomat TV-lehti, Kauppalehti, Me Naiset, Sanoma Media Finland, STT Uutiset, Uutismedian liitto / Medialiitto, Yle Uutiset sekä Julkisen sanan neuvosto ja freepress.ai.

Keskustelut voi katsoa tallenteena MTV Katsomosta.

Yhden paneelin aiheena oli Miten tekoäly muuttaa journalismin pelikenttää – mitä tapahtuu kotimaisille medioille? Keskustelun voit katsoa MTV Katsomosta.MTV / Onni Ojala

Tilaisuuden tarkoituksena oli kasvattaa ja vahvistaa suomalaisten ymmärrystä toimituksellisen median tärkeydestä epävarmassa maailmantilanteessa ja informaatiovaikuttamisen keskellä.

Median kesken -tapahtuman avasi Schibstedin pääomistajan eli Tinius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ole Jacob Sunde. Norjalainen mediakonserni Schibsted Media osti MTV:n teleoperaattori Telialta heinäkuussa 2025.

Sunde muistutti puheenvuorossaan suomalaisia mediataloja rohkeudesta kokeilla ja uudistua.

Schibstedin pääomistajan eli Tinius-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ole Jacob Sunde puhui tilaisuudessa perjantaina.MTV / Onni Ojala

Mona Haapsaari MTV Uutiset Mona Haapsaari työskentelee MTV Uutisten julkaisupäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat Huomenta Suomen, Viiden jälkeen ja erikoisohjelmien kehittäminen sekä näkyvyys eri alustoilla. Voit olla Haapsaareen yhteydessä juttuvinkkien ja palautteen lisäksi esimerkiksi työnhaku- ja työharjoitteluasioissa. Näin lähetät uutiskuvasi MTV:lle