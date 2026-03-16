HIFK joutuu väistymään Mika Ilménin kamppailupromootion tieltä.

HIFK:n kausi jääkiekon SM-liigassa jatkuu runkosarjan jälkeen ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Helsinkiläisjoukkue sijoittuu huomenna tiistaina päättyvässä runkosarjassa haarukkaan 9–11.

SM-liiga tiedotti maanantaina, että HIFK:n otteluohjelmaan pudotuspelikierroksella tulee muutoksia Helsingin jäähallin varaustilanteesta johtuen.

Helsingissä ei voida pelata tämän viikon lauantaina, jolloin HIFK olisi kiekkoillut pudotuspelien ensimmäisen kotiottelunsa. Helsingin jäähallissa käydään tuolloin Mika "Immu" Ilménin kamppailu­promootio Immun Fight Club alaisia otteluita.

HIFK pelaa näin ensimmäiset kaksi pudotuspeliotteluaan vieraissa ja seuraavat kaksi kotona. Poikkeuksen tekee kuitenkin Lukko, jos se tulee HIFK:ta vastaan.

Lukko ja HIFK aloittaisivat ottelusarjansa jo torstaina Helsingin jäähallissa, minkä jälkeen Raumalla pelattaisiin lauantaina ja maanantaina.

Ensimmäisen pudotuspelikierroksen otteluohjelma varmistuu runkosarjan päätyttyä.

HIFK kohtaa huomisella päätöskierroksella kotonaan Lahden Pelicansin. Joukkueet ovat nyt perätysten sijoilla 10 ja 11 – yhdeksäntenä majaileva Kiekko-Espoo on kumpaakin kaksi pistettä edellä.