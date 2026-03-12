Suomen merkittävimmät journalistipalkinnot jaetaan torstaina. Katso suoraa lähetystä kello 18.30 alkaen.
Suuret journalistipalkinnot jaetaan torstai-iltana Oulun Tullisalissa.
Ehdolla vuoden jutuksi on MTV Uutisten toimittajan Alec Neihumin kansanedustaja Eemeli Peltosen itsemurhaa käsittelevä juttu, jossa tarjottiin vastauksia koko Suomea järkyttäneeseen tapaukseen ja avattiin keskustelua lääketurvallisuudesta.
Lue ehdolla oleva uutisjuttu: Kesä, joka muutti kaiken – Eemeli Peltosen puoliso kertoo MTV:lle, mitä tapahtui ennen kansanedustajan kuolemaa
Lisäksi gaalassa palkitaan vuoden journalisti, vuoden alueellinen juttu sekä vuoden uudistaja.
Voit seurata Suuri Journalistipalkinto -gaalaa suorana lähetyksenä videolta artikkelin alusta kello 18.30 alkaen.
Suuri Journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Tänä vuonna kilpailun järjestämisestä vastaa Kaleva Media.