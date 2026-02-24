Mikä saisi Venäjän lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa? Puolustusministeri Antti Häkkänen vastaa kysymykseen MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään klo 19.30.
Pommitettuja kaupunkeja, tuhottuja kouluja, sairaaloita ja energiainfrastruktuuria. Aamuyöllä tuli kuluneeksi tasan neljä vuotta Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen alkamisesta Ukrainaan.
Noin viidesosaa Ukrainasta miehittävä Venäjä kykenee etenemään hitaasti ja suuria tappioita kärsien, eikä paine sodan lopettamiseksi maan taloudessakaan ole kasvanut vielä liian suureksi.
Rauhastakin on yritetty Yhdysvaltojen johdolla neuvotella, mutta neuvottelut sodan päättämiseksi ovat jääneet tuloksettomiksi.
Venäjä vaatii Ukrainalta enemmän alueita kuin mitä se on neljän sotavuoden aikana kyennyt valtaamaan. Kremlistä ilmoitettiin tänään, että Venäjä jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa, kunnes se saavuttaa tavoitteensa.
Ukraina puolestaan haluaa Yhdysvalloilta ja Euroopalta niin uskottavat turvatakuut, ettei sen enää tarvitsisi pelätä Venäjän uutta hyökkäystä.
Mikä saa Venäjän lopettamaan? Tätä kysytään MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa tänään kello 19.30, kun vieraaksi saapuu puolustusministeri Antti Häkkänen.
Katso Asian ytimessä -jakso täältä.
