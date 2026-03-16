Sähkökatko pimensi koko Kuuban valtiollisen sähköverkon maanantaina, kertoi valtiollinen UNE-energiayhtiö. Saarivaltiossa on ollut toistuvia sähkökatkoja sen jälkeen kun Yhdysvallat kiristi entisestään kauppasaartoaan.
Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan.
Kuuba kärsii tällä hetkellä erittäin vakavasta energia- ja polttoainepulasta. Se on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuosikymmeniä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aikaisemmin, että hänen hallintonsa kääntää huomionsa Kuubaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Israelin sotatoimet Iranissa saadaan päätökseen.