Ministeri Ranteen järjestämässä keskustelussa katsottiin, että STT:n tilanne on yksi konkreettinen seuraus laajemmista media-alan haasteista.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) julkaisi keskiviikkona muistion kotimaisen media-alan nykytilasta, tulevaisuudennäkymistä ja kilpailukykyä edistävistä toimenpiteistä. Samalla ministeriö käynnistää kertaluontoisen valtiontuen valmistelun Oy Suomen tietotoimisto STT:lle.

– Liikenne- ja viestintäministeriö esittää 1,05 miljoonaa euroa STT:n tukemiseen. Tarkoituksena on, että STT voi tuen myötä jatkaa toimintaansa. Edellytyksenä on, että yhtiö ja sen omistajat sitoutuvat kehittämään STT:n toimintaa rivakasti, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne tiedotteessa.

STT:n toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi yhtiön tulee pystyä uudistumaan, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen mukaan kyseessä on kertaluontoinen valtiontuki. Tuella edistettäisiin STT:n toimintaa ja sen kehittämistä.

Taustalla ministerin järjestämä keskustelu