Tv-alan asiantuntijat kertovat, mikä on kotimaisen tv:n tulevaisuus.
Huomenta Suomen haastattelussa kävi kaksi pitkänlinjan tv-veteraania: televisiovaikuttaja ja vuosia MTV:llä ohjelmajohtajana toiminut Jorma Sairanen sekä entinen tv-kasvo, nykyinen tv-tuottaja ja Podzilla Studion toimitusjohtaja Joonas Hytönen.
Sairanen on seurannut media-alan kehittymistä eläkepäivillään ja kertonut varsin synkistä havainnoistaan suorasanaisesti kahdessa Kalle Kinnusen kanssa kirjoittamassa muistelmateoksessaan: Daddy Cool – Kolme vuosikymmentä televisiomaailman huipulla (2017 Teos) ja Daddy Cool – viimeinen luku. Televisiovaikuttajan lopulliset muistelmat (2025 Teos).
Nyt Sairasella on positiivisempi sävy.
– Ei se nyt niin huono ole kokonaisuudessaan. Mutta on se muuttanut muotoaan ja tällä hetkellä tilanne on vaikea.
Television kuolemaa povattiin jo 15 vuotta sitten, toteaa Hytönen.
15 vuotta myöhemmin vuonna 2026 kanavalistalta löytyy lähemmäs 18 ilmaista televisiokanavaa ja edelleenkin miljoonayleisö viikonloppuisin.
– Siinä mielessä on muuttunut aika vähän.