Journalistiliitto pitää STT:lle valmisteltavaa kertaluontoista valtiontukea askeleena oikeaan suuntaan.
Journalistiliiton mukaan Suomi tarvitsee valtiolta pysyvän mediatuen sekä mediapoliittisia linjauksia, joilla turvataan journalistisen median toimintaedellytykset.
Liitto tiedotti linjastaan keskiviikkona samaan aikaan, kun Suomen Tietotoimisto (STT) tiedotti irtisanovansa 13 työntekijää muutosneuvottelujen lopputuloksena ja jättävänsä korvaamatta 8 muuten päättynyttä työsuhdetta.
Samaan aikaan liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoi käynnistävänsä kertaluontoisen 1,05 miljoonan euron valtiontuen valmistelun STT:lle.
– Tämä yksittäinen rahoituspäätös on askel oikeaan suuntaan. On valtavan tärkeää, että päättäjät ovat ymmärtäneet kotimaisen uutistoimiston merkityksen ja haluavat tukea sitä, Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa.
Varmavuoren mukaan STT:lle annettava kertaluontoinen tuki ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan alan ongelmia, vaan tarvitaan pitkäjänteisiä päätöksiä.