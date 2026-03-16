Presidentti Alexander Stubb korosti Lontoossa, että koska Yhdysvallat ei konsultoinut liittolaisiaan etukäteen, niin asennoituminen tulee olemaan erilainen.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb piti luennon keskiviikkona London School of Economics and Political Science eli LSE-yliopistossa, missä hän puhui maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta ja vastasi opiskelijoiden kysymyksiin.

Stubb piti ymmärrettävänä Britannian, Saksan ja Ranskan nihkeyttä lähettää Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille apua Hormuzinsalmeen. Stubb arvioi, että syynä on kumppanien konsultoinnin puute.

– Libyassa, Irakissa ja Afganistanissa Yhdysvalloilla oli ylivalta, mutta samalla se konsultoi kansainvälisiä instituutioita tai YK:ta. Jos Yhdysvallat epäonnistui tässä, niin se konsultoi liittolaisia, hän selitti.

Tällä kertaa Yhdysvallat ei kuitenkaan ottanut yhteyttä länsimaisiin liittolaisiinsa lainkaan ennen Iranin-hyökkäystään.

– Se on iso ero. Jos et konsultoi kumppaneita etukäteen siitä, että jotain tulee tapahtumaan, niin asennoituminen tulee olemaan erilainen. Tuon sodan osalta meidän tulee nyt rauhoittaa tilannetta, sillä en näe, että Yhdysvallat tai Iran haluaisivat lopettaa sotaa, Stubb sanoi.

Trump on varoittanut Nato-liittolaisia erittäin synkästä tulevaisuudesta, mikäli ne eivät avusta Yhdysvaltoja Hormuzinsalmen liikenteen turvaamisessa.

Stubbin mukaan Suomella ei ole sellaista kalustoa, jota voitaisiin lähettää alueelle. Hänen mukaansa Suomen tehtävä liittokunnassa on huolehtia Euroopan koillisosasta.