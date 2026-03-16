Puolalaisessa Lech Poznanissa pelaava Daniel Håkans jää sivuun Uuteen-Seelantiin maaliskuun lopulla suuntaavasta Suomen maajoukkueryhmästä, Palloliitto ilmoitti maanantaina.

Suomen päävalmentaja Jacob Friis nimesi laitahyökkääjä Daniel Håkansin paikkaajaksi Oiva Jukkolan, joka siirtyi helmikuussa Ilveksestä kazakstanilaiseen Kairat Almatyyn.

Håkansin viime ajat Puolassa ovat olleet haastavia. Vaasalaislähtöinen pelaaja palasi helmikuun lopulla seurajoukkueensa kokoonpanoon oltuaan loukkaantumisen takia yhdeksän kuukautta peleistä sivussa.

Håkans ehti pelata paluunsa jälkeen kahdessa Lechin ottelussa, mutta joukkueen neljästä viime pelistä hän on ollut syystä tai toisesta sivussa.

Suomi pelaa Aucklandissa uutukaisessa Fifa Series -turnauksessa, jossa joukkue kohtaa 27. maaliskuuta Uuden-Seelannin ja 30. maaliskuuta Kap Verden.

Friis täydensi Huuhkajien joukkuetta aiemmin Kairat Almatyn keskikenttäpelaajalla Jaakko Oksasella. Oksanen siirtyi Mestarien liigassa pelanneeseen kazakstanilaisseuraan viime vuoden lopulla KuPSista.