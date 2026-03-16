Valtteri Bottas kiitti Toto Wolffia. Mercedes pisti huumoriksi.

Valtteri Bottas julkaisi maanantaina sosiaalisessa mediassa kuvan yksityiskoneen kyydistä. Kaikki viisi henkilöä olivat yhtä hymyä: suomalainen itse, George Russell, Lewis Hamilton, Toto Wolff, tämän vaimo Susie Wolff ja Russellin tyttöystävä Carmen Montero Mundt.

– Kiitos kyydistä kotiin, Toto, Bottas sanaili saatetekstiksi.

F1-hahmoja seurueessa yhdistää Mercedes. Toto Wolff on tallipäällikkö, Russell Mercedeksen kuljettaja ja Hamilton sekä Bottas entisiä Mersun miehiä.

Kaikilla kulkee varsin hyvin. Mercedes on dominoinut MM-kauden alkua, ja Russell on kahden GP:n jälkeen sarjan piikkipaikalla.

Seitsenkertainen maailmanmestari Hamilton saavutti juuri ensimmäisen Ferrari-ajanjaksonsa palkintokorokepaikan Kiinan GP:ssä yllettyään kolmanneksi.

Bottas puolestaan palasi vuoden tauon jälkeen F1-kisakuljettajaksi uutuustalli Cadillacilla. Kiinassa tuli jo sen lyhyen F1-taipaleen paras sijoitus, kun Nastolan mies kaasutteli sijalle 13.

Mercedes hauskuutteli julkaisemalla Bottaksen kuvasta .