MTV:n järjestämässä Median kesken -tapahtumassa keskusteltiin muun muassa luottamuksesta mediaan.

Suomessa luottamus uutismediaa kohtaan on kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla. Esimerkiksi OECD:n ja valtioneuvoston kyselyissä noin 60 prosenttia suomalaisista luottaa mediaan.

Kyselyissä ei ole havaittu luottamuksen rapautumista, mutta sen sijaan luottamus mediaan on viime vuosina eriytynyt, sanoo Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen.

– Luottamus uutismediaan on säilynyt erittäin hyvällä tolalla. Mutta samaan aikaan on ollut vuosikausia ryhmiä, jotka kokevat, etteivät saa omaa elämäänsä kohtaavia uutisia, ja kokevat vieraantumista.

Vieraantumista kokevat etenkin arvokonservatiivit, ja puoluepoliittisesti tarkasteltuna perussuomalaisten kannattajat, Hyvönen sanoo.

Esimerkiksi Evan kyselyssä kaikista vastaajista 61 prosenttia koki, että suomalaisia tiedotusvälineitä seuraamalla saa monipuolisen ja totuudenmukaisen kuvan maailman tapahtumista. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kannattajista näin koki vain joka neljäs.

Puhutteleeko suomalainen media tarpeeksi myös arvokonservatiiveja?

– Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että olisi syytä monipuolistaa näkökulmia, ja saada vaikkapa uudentyyppistä uutismediaa tähän maahan, Hyvönen sanoo.

Näkökulmien monipuolistaminen tarkoittaisi käytännössä muun muassa sitä, että toimituksissa vaalitaan avointa keskusteluilmapiiriä.

– Toimittajilla on erilaisia taustoja ja maailmankatsomuksia, ja kyllä sieltä varmasti löytyy tähän eväitä.

"Uskon kyllä, että sieltä tulisi aika kiinnostava tulos"

Hyvönen ei näe selkeää tarvetta selvityttää esimerkiksi suomalaistoimittajien puoluekantoja.

Työelämässä olevien toimittajien puoluekantoja ei ole Suomessa selvitetty kattavasti. Esimerkiksi WJS-tutkimuksessa suomalaiset toimittajat asemoivat itsensä oikeisto-vasemmisto-akselilla lievästi vasemmalle keskiarvon ollessa 4,17 asteikolla 0–10.

Kyselyyn vastasi kuitenkin vain kolme prosenttia suomalaistoimittajista. Journalisti-lehti perui toissa vuonna aikeensa toteuttaa kysely puoluekannoista Journalistiliiton jäsenille.

– Uskon kyllä, että sieltä tulisi aika kiinnostava tulos verrattuna ennakkoluuloihin. Siinä mielessä kyllä, mutta en muutoin en näe sitä välttämättömänä.

Suomessa luottamus mediaan on kansainvälisesti vertailtuna maailman korkeimpia. Jatkossa etenkin tekoäly haastaa myös luottamusta mediaa kohtaan, Hyvönen sanoo.

– Suomi on kärkimaita luottamuksessa uutismediaan. Se perustuu osittain siihen, suomalainen uutismedia on ajoissa kehittänyt omia sovelluksia, joiden kautta ihmiset hakevat uutisia. Tekoäly voi muuttaa pelikenttää.

Tekoäly auttaa sisältöjen tarkastuksessa

Useissa toimituksissa on otettu käyttöön muun muassa tekoälyohjeistuksia, joissa kannustetaan hyödyntämään tekoälyä, mutta myös tarkistamaan tiedot ja kertomaan yleisölle, jos jutun lähdeaineistossa on käytetty tekoälyä.

Lisäksi uutistoimituksissa kehitetään työkaluja, joilla voidaan varmistaa kuvien tai videoiden aitous, kertoo Helsingin Sanomien tutkivan ryhmän esihenkilö Salla Vuorikoski.

– Se, mitä kaikkea tekoäly tulee muuttamaan ja miltä journalismi näyttää viiden vuoden päästä tekoälyn jäljiltä, ei meistä kukaan vielä tiedä. Mutta muutos tulee, ja tärkeintä on, että journalistit ovat muutoksen päällä ja etulinjassa ottamassa selvää, perehtymässä, ja valitsemassa parhaita toimintatapoja.

– Loppujen lopuksi journalismi bisneksenäkin nojaa ainoastaan siihen, että ihmiset luottavat sisältöihin, Vuorikoski sanoo.

Keskustelut ovat katsottavissa MTV Katsomossa.