Miro Nallin alivoimamaali häikäisi Jokerien vierasvoitossa Kiekko-Vantaasta.
Vierasjoukkue Jokerit päihitti Kiekko-Vantaan Mestiksen toisessa välierässä 4–3. Mestiksen runkosarjan voittanut helsinkiläisnippu johtaa nyt välieräsarjaa voitoin 2–0.
Vantaan maanantai-illassa säväytti SM-liigastakin muistettava Jokerien hyökkääjä Miro Nalli.
Kun Jokerit pelasi avauserässä alivoimaa, "Napalmi" teki puolustussiviivan tuntumassa syötönkatkon ja karkasi läpiajoon. Sen hän päätti säkenöivään tapaan.
– Oi, mikä veivi! Oi, mikä veivi Miro Nallilta! MTV Urheilun selostaja Julius Sorjonen hehkutti villiintyneenä.
Selostaja siteerasi myös Ramses II:n kappaletta Villieläin.
Nallin osuma vei helsinkiläisvieraat 1–0-johtoon.
Kiekko-Vantaan Kristo Pitkänen kavensi 3–4:ään ilman maalivahtia vajaat kolme minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä, mutta tasoihin isännät eivät onnistuneet kovasta loppumyllytyksestä huolimatta nousemaan.