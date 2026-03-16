Ilta-Sanomien mukaan 60 lapsen lautaselle päätyi raakaa kanaa viime viikolla Iittalan päiväkodissa Hämeenlinnassa.
Viime viikon keskiviikkona Iittalan päiväkodissa Hämeenlinnassa päätyi tarjoiltavaksi raakaa kanaa, kertoo Ilta-Sanomat.
Ruoaksi oli tuolloin IS:n mukaan kananuudelivuokaa, jonka koostumuksesta henkilökunta huomasi vasta kesken ruokailun, että kana ei ollut täysin kypsää.
Tällöin osa lapsista ja henkilökunnasta oli kuitenkin ehtinyt jo syödä ateriansa.
Osa päiväkotilaisista sai täysin kypsää kanaa, mutta raakaa lihaa meni neljään lapsiryhmään, eli noin 60 lapselle.
Päiväkodin tunnelma oli IS:n mukaan järkyttynyt, kun tapaus tuli ilmi.
Iittalan päiväkodin johtaja Liisa Kaartinen ei halunnut antaa kommenttia IS:lle.
Jatkossa vain yhden koon vuokia
Iittalan päiväkodin ateriat toimittaa ruokapalveluyhtiö Compass Group Finland Oy. IS kertoo, että yhtiö on myöntänyt virheensä ja lähettänyt asiakasperheille tiedotteen asiasta.
IS kertoo, että tiedotteen mukaan keittiöhenkilökunta tarkistaa ruokien lämpötilan ennen kuin se toimitetaan pihan toisella puolella sijaitsevaan päiväkotiin.
Compass Groupin liiketoimintajohtaja Maarit Virkkala sanoo IS:lle, että päiväkodin ruokaa oli kypsennetty uunissa kahdessa eri kokoisessa astiassa, joissa oli eri määrä ruokamassaa.
Iittalassa lämpötilamittaus oli tehty pienemmästä vuoasta, minkä perusteella ruoan oletettiin olevan kunnossa. Isompia vuokia oli kypsennetty uunissa pidempään, mutta ei silti riittävästi.
Virkkala sanoo, että jatkossa Iittalan koulussa ja päiväkodissa käytetään vastaavissa ruoissa vain yhden koon vuokia.