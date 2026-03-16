Ketä perintöveron poisto auttaisi? MTV:n haastattelussa nostettiin kissa pöydälle: "Tätä ei voi roiskia" 1:26 Voitaisiinko perintöveron tuotto korvata luovutusvoittoverolla? Julkaistu 16.03.2026 22:48 Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa nostettiin maanantaina pöydälle perintöverot ja niiden poistaminen. Keskustelu perintöverosta ja sen poistamisesta käy jälleen kuumana. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sekä eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (r.) ovat esittäneet perintöveron poistamista. Maanantaina valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) torppasi ajatuksen perintöveron poistamisesta. Purra kirjoitti viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan päivityksessä, että julkisessa taloudessa ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia massiivisiin veronalennuksiin. Lue lisää: Riikka Purra ampuu alas kokoomuksen aloitteen perintöveron poistosta Perintö- ja lahjaveroista kertyy noin miljardi euroa verotuloja vuodessa.

Perintöverosta keskusteltiin myös MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelman maanantaisessa jaksossa.

Keskustelussa nousi esiin kysymys siitä, millä tämä noin miljardin euron aukko paikattaisiin, mikäli perintövero poistettaisi.

Perintövero pois? Kuka voittaisi, kuka häviäisi? Tiedätkö mitä se tarkoittaisi sinulle?

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen esitti ratkaisuksi, että hallituksen kaavailema yhteisöveron lasku voitaisi perua.

Hallitus aikoo keventää yhteisöveroa 18 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista ensi vuoden alusta lähtien. Yhteisövero on vero, jonka yritykset maksavat voitostaan.

– Meidän mielestämme tämä yhteisöveron alennus voidaan hyvin perua, Vanhala-Harmanen sanoi.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen oli täysin eri linjoilla.

– Olen erittäin huolissani siitä, että meillä on hallitus, joka aikoo tehdä kasvupolitiikkaa verotuksella ja sitten peruttaisiin nämä kasvutavoitteet. Se veisi pohjan hallituksen kasvupolitiikan uskottavuudelta, sanoi Lehtinen.

Vanhala-Harmasen mukaan perintöveron lasku olisi parempi kasvutoimi kuin yhteisöveron lasku.

– Kyllä, ehdottomasti. Meidän yhteisöveromme on jo nyt kilpailukykyinen kansainvälisesti, mutta perintö- ja lahjaveromme ei sitä ole. Tällä hetkellä suomalaiset perheyritykset maksavat sukupolvenvaihdoksista enemmän veroa kuin kansainväliset verrokkimaat, hän sanoi.

" Tätä ei voi roiskia"

Euroopan tasolla Suomessa maksetaan Vanhala-Harmasen mukaan viidenneksi kovinta sukupolvenvaihdosveroa myös niiden yritysten osalta, jotka kuuluvat sukupolvenvaihdoshuojennuksen piiriin.

Suomalaiset keskisuuret ja suuret perheyritykset ovat merkittäviä vientiyrityksiä, ja Vanhala-Harmasen mukaan perintövero rasittaa näitä yrityksiä.

– Yritys, joka esimerkiksi vie jotakin tuotetta Ruotsiin, joutuu kilpailemaan ruotsalaisen perheyrityksen kanssa, jolla ei ole tällaista verotaakkaa, sanoi Vanhala- Harmanen.

– On selvää, että ruotsalainen yritys pystyy investoimaan enemmän markkinointiin, tuotantoon ja niin edelleen, kun taas suomalaisen yrityksen on otettava varoja ulos osinkoina selvitäkseen näistä sukupolvenvaihdosveroista, hän lisäsi.

Veronmaksajain Keskusliiton Teemu Lehtinen pitää perheyrityksiä tärkeinä ja merkityksellisinä, mutta näkee vaarallisena sen, että verotusta lähdettäisiin muuttamaan pelkästään perheyrityskulmalla.

– Meidän pitää huomioida muutkin ihmiset, kun ruvetaan muuttamaan perintö-, lahja- ja pääomaverotusta, Lehtinen sanoi.

– Tätä ei voi roiskia niin, että joku saa idean ja poliitikot sitten yhtenä kehysriihi-iltana päättävät, että tehdäänpä näin. Kyse on paljon laajemmasta asiasta kuin pelkästään perheyrityksistä Suomessa, hän lisäsi.

