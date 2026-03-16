New York Times kertoi syyn Sean Pennin poisjäännille Oscar-gaalasta.

Oscar-pystit vuoden 2025 parhaille elokuville on nyt jaettu. Sean Penn nappasi parhaan miessivuosan Oscarin elokuvasta One Battle After Another. Kyseessä oli miehen kolmas Oscar-pysti. Yleisö koki kuitenkin yllätyksen, sillä Penn ei saapunut paikalle noutamaan palkintoaan.

– Sean Penn ei voinut olla paikalla tänä iltana tai ei halunnut olla, joten otan palkinnon vastaan hänen puolestaan, pystin jakanut Kieran Culkin totesi lavalla.

New York Timesin mukaan Penn matkusti Eurooppaan. Nimettömät lähteet kertoivat lehdelle miehen aikovan vierailla Ukrainassa.