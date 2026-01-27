Yhdysvaltain liitovaltion agentit ovat alkaneet vetäytyä Minneapolisista ja operaatioiden nokkamies on siirretty syrjään. MTV Uutisten kirjeenvaihtajan mukaan maassa mietitään nyt, kuka saa lähteä seuraavaksi.

Minneapolis on ollut maailman uutisten keskiössä viikkoja, mutta samaan aikaan arki kaupungissa on jatkunut normaalisti, MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo.

Ihmisiä yhdistää suru viranomaisten tappamista kaupunkilaisista.

37-vuotias Alex Pretti kuoli lauantaina liittovaltion agentin tai agenttien ammuttua häntä. Tammikuun alussa maahanmuuttopoliisi ICE:n edustaja ampui Minneapolisissa kuoliaaksi 37-vuotiaan naisen.

– Alex Prettin kuolinpaikalle tulee tasaisena virtana paikallisia tuomaan kukkia, kortteja tai kynttilöitä tai olemaan muuten vain hetken hiljaa, Karppinen kertoo Minneapolisista.

Agentteja poistumassa

Yhdysvaltalaismedian mukaan liittovaltion viranomaiset näyttivät tänään tiistaina olevan ainakin osittain vetäytymässä Minneapolisista.

Minnesotassa on ollut yli 3 000 liittovaltion agenttia.

– Moni täällä toivoo ja osa sanoo rukoilevansa sitä, että oltaisiin jo käännekohdassa. Eli että ei vain muutama liittovaltion agentti täältä poistuisi vaan että tämä muuttaisi laajemminkin presidentti Donald Trumpin maahanmuutto-operaation suuntaa.

Bovino uhrattiin

Median mukaan myös mielenosoittajiin kohdistuneiden toimien nokkamies, tulli- rajavartiolaitoksen erityiskomentaja Greg Bovino on saanut potkut. Atlantic-lehti kertoi lähteisiinsä viitaten, että Bovino olisi palaamassa vanhaan tehtäväänsä Kaliforniassa.

Karppinen uskoo, että Bovinon poistaminen kuvioista oli tärkeää etenkin Trumpille, jotta hän säilyttäisi omat kasvonsa.

– Bovino oli yksi niistä harvoista maahanmuuttoviranomaisista, jotka eivät käyttäneet julkisuudessa maskia ja oli tunnistettavissa. Hän otti aggressiiviset yhteenotot ikään kuin omalle kontolleen. Nyt kun Trump on joutunut kritiikin kohteeksi, hän yrittää puhdistaa omaa mainettaan ja rauhoittaa tilannetta vaihtamalla johtoa.

Karppinen kertoo, että Trumpia ovat kritisoineet paitsi demokraatit myös osa republikaaneista. Jopa hänen omalla konservatiivisella Fox News -kanavallaan yhteenottojen välivallan tarpeellisuus on kyseenalaistettu.

Karppisen mukaan parhaillaan huhutaan myös siitä, että sisäisen turvallisuuden ministerin Kristi Noemin pää olisi pölkyllä.

– Täällä seurataan mielenkiinnolla, joutuuko lisää ihmisiä jättämään tehtäviään.

Trumpin suosio laskenut

Tuoreen kyselyn mukaan enää 39 prosenttia yhdysvaltalaisista kannattaa presidentti Trumpin maahanmuuttopolitiikkaa.

Karppisen mukaan se on yksi syy Trumpin peruutteluun.

– Siinä mielessä hän ei ole peruuttanut, että hän syyttää väkivaltaisuuksista yhä demokraatteja, mutta ei hän ole enää esimerkiksi Alex Prettiä terroristiksi haukkunut.

Karppinen tähdentää vielä, että republikaaneista selvä enemmistö on yhä Trumpin maahanmuuttopäätösten ja -toimien takana.