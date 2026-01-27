Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin ICE:n agentit auttavat Yhdysvaltojen turvallisuusoperaatioissa helmikuussa Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa järjestettävissä talviolympialaisissa.

– ICE:n kotimaan turvallisuustutkintaosasto tukee olympialaisissa Yhdysvaltain ulkoministeriön diplomaattista turvallisuuspalvelua ja isäntämaata kansainvälisten rikollisjärjestöjen aiheuttamien riskien tutkimisessa ja lieventämisessä, virasto totesi lausunnossaan AFP:lle.



ICE:n mukaan kaikki turvallisuusoperaatiot pysyvät Italian alaisuudessa, eikä "ICE suorita maahanmuuttovalvontaoperaatioita ulkomailla".



ICE-agenttien mahdollinen läsnäolo 6.–22. helmikuuta järjestettävissä kisoissa on herättänyt laajaa keskustelua Italiassa sen jälkeen, kun kahden siviilin kuolema maahanmuuttovalvonnan yhteydessä Yhdysvaltain Minneapolisissa aiheutti suuren kohun.



Italian viranomaiset kiistivät aluksi ICE:n läsnäolon ja totesivat, että se auttaisi vain Yhdysvaltain delegaation turvallisuudessa. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance ja ulkoministeri Marco Rubio osallistuvat olympialaisten avajaisiin Milanossa 6. helmikuuta.