20 vuotta poliisina Yhdysvalloissa työskennellyt Jorma on sitä mieltä, että Yhdysvalloissa poliisi tarttuu Suomea herkemmin aseeseen.

Suomalainen Jorma Huttunen työskenteli poliisina Yhdysvaltojen New Yorkissa vuosina 2001–2021. Hän seuraa Minneapolisin tapahtumia surullisena.

– Tilanne on hirveän kaoottinen, Jorma Huttunen sanoo,

Erityisen surullisia ovat ihmisten hengen menetykset.

– Näin ei saisi koskaan tapahtua, Huttunen sanoo.

Uutinen jatkuu videon alla.

10:37 Videolla Jorma Huttunen kertoo, miten eri poliisiviranomaisten välillä on Yhdysvalloissa epäluottamusta.

Periaatteessa presidentti määrää aggressiivisuuden

Hän on kiinnittänyt huomioita Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n joukkojen toimintaan. Yhdysvalloissa poliisi ei ole keskusjohtoinen, vaan valta on hajautettu: Liittovaltion poliisi toimii loppu viimein presidentin käskyvallassa, osavaltion poliisi kuvernöörin alla ja paikallispoliisi pormestarin ja kunnanvaltuuston johtamana. Jokaisella on paitsi erilaiset luvat ja vastuut, myös erilaiset toimintatavat.

Huttunen on seurannut ICE-joukkojen toimintaa ja ihmetellyt näiden valitsemia metodeja.

– Se näyttää epäilyttävältä taktiikalta, hän toteaa Huomenta Suomen haastattelussa.

Hän toteaa samalla, että viranomaiset työskentelevät hyvin paineistetussa tilanteessa, sillä tilanne on hyvin tulehtunut.

Huttusen arvion mukaan ICE on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon alla valinnut järeämmät ja karkeammat toimintatavat kun esimerkiksi vuosina 2009–2017 presidenttinä toimineen Barack Obaman hallintokaudella.

– Nyt on kovemmat taktiikat, kovemmat sanat, kovemmat kaikki, Huttunen sanoo.

– Periaatteessa presidentti määrää aggressiivisuuden, miten hänen henkilökuntansa toimii.

Uutinen jatkuu videon alla.

2:50 MTV Minneapolisissa: Onko kaupungissa merkkejä ICE-joukkojen vähenemisestä?

Yhdysvalloissa aseenkäytössä on eroja alueittain

Jorma Huttunen kertoo, että New Yorkin poliisissa asekäyttöä koskeva koulutus oli erittäin korkeatasoista, ja ase oli aina viimeinen vaihtoehto. Asiat pyritään hoitamaan puhejudolla.

Hän on kuitenkin sitä mieltä, että poliisi tarttuu Yhdysvalloissa aseeseen suomalaisia virkaveljiään herkemmin. Erot liittovaltion sisällä ovat kuitenkin suuria: New Yorkissa kynnys voi olla korkeampi kuin esimerkiksi Texasissa.

Yhdysvaltojen asepolitiikka tuo tilanteisiin eroja. Yhdysvalloissa aseen hallussapito on sallitumpaa kuin Suomessa, ja tehtävillä tulee varautua siihen, että onko henkilöllä hallussaan ase tai useita aseita. Kun poliisi lähtee pysäyttämään esimerkiksi autoa, voi sen olla vaikea varmistua siitä, ettei kuljettajalla ole hallussaan isokin arsenaali tuliaseita.

10:58 Videolla rikosoikeuden professori emeritus Matti Tolvanen kertoo Huomenta Suomessa suomalaispoliisin aseenkäytöstä. Hän sanoo, että Suomessa väkijoukon hajoittaminen asetta käyttäen tai sillä uhaten olisi ”ihan poissuljettua”.