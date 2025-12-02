Juuri nyt Avaa

Erityisesti mainittuina yhteistyön kohteina ovat raaka-aineet, kuten harvinaiset maametallit, arktinen alue ja energiavienti.

– Venäjän johto tietää hyvin, että (presidentti Donald ) Trumpin lähipiiri on kovin perso rahalle eli heidät voi houkutella investoimaan Venäjälle.

Tämä voisi tarkoittaa amerikkalaisille yrityksille etulyöntiasemaa Venäjän markkinoilla niiden avautuessa, ja mahdollisuutta osallistua suuriin investointihankkeisiin.

Yhdysvallat pyrkii rauhalla avaamaan talousyhteistyötä uudestaan Venäjän kanssa.

Kyse on strategisesta ja taloudellisesta asemoinnista — ja rahavirroista, jotka voisivat muuttaa valtioiden välejä vuosiksi.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välisissä neuvotteluissa pelissä on enemmän kuin vain aselepo Ukrainaan.

Ilmeisesti osana presidenttien Alaskan tapaamista elokuussa maat keskustelivat siitä, voisiko amerikkalainen ExxonMobil palata Sakhalin öljy- ja kaasuprojektiin Venäjällä.

Venäjä hamuaa lisää vientiä ja pakotteiden purkamista

Venäjä taas tavoittelee ennen kaikkea taloutensa vakauttamista ja pääsyä läntisille pääomamarkkinoille.

Voimassa olevien talouspakotteiden purkaminen antaisi Kremlille paitsi mahdollisuuden vahvistaa talouttaan, myös vakauttaa vientitulojaan, erityisesti energia- ja metallisektoreilla.

Venäjä haluaa myös jälleen osaksi globaalia talousjärjestelmää ja teollisuusyhteistyötä.

Neuvotteluja johtavat liikemiehet

Yhdysvaltojen johto on nojannut selkeästi liikemiehiin eikä diplomaatteihin meneillään olevissa rauhanneuvotteluissa, mikä kertoo talouskysymysten keskeisestä roolista keskusteluissa.

Esimerkiksi Wall Street Journal kuvailee , kuinka Kreml valitsi neuvottelutaktiikakseen Trumpin kanssa nimenomaan talouskysymykset.

Trump on ilmaissut luottavansa Witkoffin neuvottelukykyihin ja korostanut, että hänen erityisedustajansa tehtävä on myydä sopimus sekä Ukrainalle että Venäjälle.

– Hänen täytyy myydä se (sopimus) Ukrainalle. Ja hänen täytyy myydä Ukraina Venäjälle – niin diilien tekijä toimii, Trump sanoi medialle marraskuun lopussa.

Trump kommentoi Witkoffin roolia sen jälkeen, kun yhdysvaltalaismedialle oli vuotanut tieto Witkoffin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheisen neuvonantajan Kirill Dmitrievin välisestä puhelusta.

Puhelussa Witkoff neuvoi Dmitrieviä sen suhteen, miten Venäjälle edullinen rauhansuunnitelma kannattaa esitellä Trumpille.

Kilpailevat raaka-ainemarkkinoilla

Maanantaina Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt totesi, että rauhansopimuksen luonnosta on "kehitetty erittäin paljon".

– Uskon, että hallinto on hyvin optimistinen, hän sanoi.

– Mitä tulee yksityiskohtiin, annan neuvottelijoiden neuvotella. Mutta tunnemme olomme varsin hyväksi, ja toivomme, että tämä sota voisi vihdoin päättyä.

Mailla on lopulta varsin vähän yhteisiä talousintressejä. Neuvotteluista hyötyvät Solangon mielestä lähinnä yksittäiset liike-elämän toimijat.

Solanko muistuttaa, että monien raaka-aineiden osalta Yhdysvallat ja Venäjä ovat maailmanmarkkinoilla myös suoria kilpailijoita.

– Venäjän vahvuudet ovat nestemäisessä maakaasussa, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö yksittäisille yrityksille ja oligarkeille löydy houkuttavia diilejä tässä sivussa, Solanko toteaa.