Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, ettei polttoainetta kannata hamstrata hintojen nousun varalta.

Öljyn hinta nousi maanantaina yli 100 dollarin, ja oli korkeimmillaan lähes neljään vuoteen.

Myöhään maanantaina öljybarrelin hinta sukelsi uudestaan jopa lähelle 80 dollaria, kunnes palasi reiluun 90 dollariin. Sukellusta edelsi Donald Trumpin CBS-haastattelu, jossa Yhdysvaltojen presidentti sanoi, että sota Iranissa on käytännössä ohitse.

Öljyn hinnan nousu nosti myös bensan ja dieselin hintoja Suomessa. Maanantaina bensan ja dieselin hinnat nousivat Suomessa paikoitellen yli kahteen euroon litralta, selviää polttoaineen hintaseuranta -sivustolta.



Jos öljybarrelin hinta pysyisi noin 110 dollarissa, voisi polttoaineen litrahinta olla maaliskuussa noin 30 senttiä korkeampi kuin viime kuussa, Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja arvioi.

Helmikuussa dieselin keskihinta oli noin 1,8 euroa litralta, ja bensiini 95E10:n litrahinta noin 1,76 euroa litralta.

Noin 30 sentin nousu litrahintaan tarkoittaisi kotitalouksille noin 20-25 euron autoilukustannusten kasvua kuukaudessa.

– Iso kasvu sekin, mutta ei ole mielekästä ennakoida ja hamstrata polttoainetta. Se ei ole viisasta eikä tarkoituksenmukaista, Kalenoja sanoo.

Öljyn hinnan nousun syynä on pääosin se, että öljykuljetukset Hormuzinsalmen läpi ovat keskeytyneet Iranin sodan vuoksi.

Öljyn hinnan kehitys ja sen vaikutukset polttoaineen hintoihin ja talouteen riippuvat etenkin siitä, kuinka pitkään öljykuljetukset Hormuzinsalmen kautta ovat pysähdyksissä.

– Vaikka konflikti jatkuisi, niin on todennäköistä että öljykuljetukset pääsevät taas vapaasti liikkumaan muutamien viikkojen sisällä, Kalenoja arvioi.

Sota Lähi-idässä on nostanut raakaöljyn hintoja siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin reilu viikko sitten.



Hormuzinsalmen läpi kulki aiemmin noin viidesosa maailman öljystä.

Öljyn hinta rikkoi maanantaina 110 dollarin rajan ja hipoi jo 120 dollarin rajaa, mutta iltapäivällä kurssi oli tasaantunut noin sadan dollarin tuntumaan.