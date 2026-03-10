Tekoälyn kehitys herättää suomalaisissa huolta lasten tulevaisuudesta.

Tuoreen tutkimuksen mukaan 72 prosenttia on huolissaan lasten ja nuorten altistumisesta haitalliselle tekoälysisällölle.

Vastakaiku Oy:n tekemä tutkimus on toteutettu evankelis-luterilaisten seurakuntien Heräys-tekoälyseminaaria varten.

Tutkimuksessa kysyttiin laajemmin suomalaisten huolista liittyen tekoälyn kehitykseen. Kolme suurinta huolenaihetta liittyvät tekoälyn vaikutuksiin informaatioympäristöön ja lapsiin.

– Jos yli 70 prosenttia suomalaisista on huolissaan lasten altistumisesta haitalliselle tekoälysisällölle, kyse ei ole enää marginaalisesta huolesta. Se kertoo siitä, että tekoälyn vaikutukset ulottuvat suoraan arkeen ja kasvatukseen, Rekolan seurakunnan kirkkoherra Jussi Koski sanoo.

Erityisen huolissaan tekoälyn vaikutuksista lasten tulevaisuuteen ovat yli 65-vuotiaat suomalaiset, joista yli puolet kertoo tuntevansa huolta.

Tekoäly kiinnostaa

Vaikka tekoälyyn liittyy paljon huolia, tutkimus osoittaa myös suomalaisten kiinnostuksen sitä kohtaan. Kaikkiaan 45 prosenttia tutkimukseen vastanneista suomalaisista kertoo kokevansa uteliaisuutta tekoälyä kohtaan.