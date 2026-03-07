Iskuja ei ole vahvistettu.
Ukraina väittää vaurioittaneensa neljää Venäjän sotalaivaa 2. maaliskuuta tehdyissä iskuissa.
Asiasta kertoo Ukrainan turvallisuuspalvelulähde ukrainalaismedia Kyiv Independentille. Iskuja ei ole vahvistettu.
Yksi vaurioitetuista aluksista on fregatti Admiral Essen, joka kykenee laukaisemaan Kalibr-risteilyohjuksia.
Laiva kärsi Ukrainan mukaan "kriittisiä vaurioita", jotka rajoittavat sen mahdollisuuksia käyttää risteilyohjuksia. Ukraina sanoo lisäksi osuneensa kahteen sukellusveneiden torjunta-alukseen ja miinanraivaajaan.
Laivoja vastaan tehdyt iskut olivat osa Ukrainan suurempaa ilmahyökkäystä, jossa se vaurioitti myös kuutta öljynlastauslaituria Sheskharisin öljyterminaalissa. Vaurioita kärsivät myös ilmatorjuntajärjestelmät.
Ukrainan mukaan iskujen yhteydessä kuoli kolme venäläistä merimiestä.
Tärkeä satama
Ukrainan laivahyökkäys kohdistui Novorossijskin satamaan, jonka merkitys Venäjän merivoimille on kasvanut valtavasti sodan aikana.