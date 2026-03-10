37-vuotias Pesonen edusti Langnaun tiikerilaumaa kaikkiaan seitsemällä kaudella. Hän toimi joukkueen kapteenina neljä viimeistä vuotta. Pitkä jakso tuli päätökseensä, kun joukkueen kausi tyssäsi maanantaina runkosarjaan.
Harri Pesosesta tuli legendaarinen tiikeri.
Suomalaishyökkääjä kohosi 80-vuotiaassa seurassa eniten otteluita (343) pelanneeksi ulkomaalaiseksi. Seuran kaikkien aikojen pistepörssiin hän jättää jälkensä seitsemännellä sijalla ja toiseksi tehokkaimpana ulkomaalaispelaajana. Pesonen iski joukkueelle kaikkiaan 250 pistettä.
Myös Lausannea aiemmin edustanut Pesonen on kolmanneksi tehokkain suomalainen Sveitsin liigan historiassa (yhteensä 391 pistettä). Hänen edellään ovat vain Kimmo Rintanen ja Petteri Nummelin.
Hyökkääjä sai viimeisessä ottelussaan valtaisat suosionosoitukset. Seuran fanit olivat rakentaneet seuralegendalle ottelun alkuun näyttävän tifon.
Taiston tauottua Pesonen kiitteli yleisöä perheineen minuuttien ajan. Katsojat osoittivat oman kiitoksensa seisten.
Seuran jättävä suomalainen oli luonnollisesti tunteikkaana juhlallisuuksien jälkeisessä haastattelussa. Häneltä kysyttiin, miltä matka ulkomaalaispelaajasta seuralegendaksi tuntuu.
– Ehkä ihmiset tunnistavat minut täällä hieman paremmin. Olen onnekas, että päädyin tällaiseen paikkaan. Ihmiset ottivat minut ja perheeni hienosti vastaan, Pesonen sanoi.
Vaikka pitkä jakso SCL Tigersissa päättyy, vaikuttaisi siltä, että moninkertaisen kultaleijonan uralla on vielä lukuja kirjoitettavana.
– Tuntuu, että koneessani olisi vielä yksi tai kaksi hyvää vuotta jäljellä. Ei tunnu siltä, että bensa olisi aivan loppu, Pesonen paljasti.
JYP-kasvatin mukaan ratkaisuja tai mahdollisia uutisia voidaan kuulla vielä kevään aikana.
Ovatko suunnitelmasi Sveitsissä vai Suomessa?
– Katsotaan, mitä tapahtuu, Pesonen kierteli hyväntuulisena.
