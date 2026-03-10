Maajussille morsian -ohjelmassa tutustutaan Vihdissä asuvaan Idaan, joka etsii itselleen kumppania.

Maajussille morsiamen 19. kaudella tavataan kahdeksan 19–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat.

Kausi vie katsojat keskelle maajussien elämää ja näyttää, kuinka hyvin erilaisten maajussien matka etenee rakkauden etsinnässä. Kaudella nähdään tunteita, romantiikkaa ja yllätyksiä, kun jokainen etsii kumppania jakamaan elämän.

Yksi Maajussille morsian -esittelyjaksossa nähtävä maajussi on 20-vuotias Ida. Hänet ohjelmaan mukaan ilmoittivat hänen ystävänsä.

– Olimme aiemmin jutelleet ohjelmaan hakemisesta, mutta kyllä se silti yllätyksenä tuli, kun soitto tuli. Perheen kanssa olemme aina katsoneet yhdessä ohjelmaa ja mummoni kanssa on vitsailtu, että joku päivä vielä olen siellä mukana. Nyt se sitten tapahtui, Ida kertoo MTV Uutisille.