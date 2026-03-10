Jalkapallon MM-lopputurnauksen isäntämaa ei ollut koskaan aikaisemmin pommittanut toista turnaukseen osallistuvaa maata vain kuukausia ennen kisojen alkua, mutta vuosi 2026 toi asiaan muutoksen.

Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa järjestettävän miesten MM-turnauksen alkuun on kolme kuukautta, ja tuskin koskaan kisoja on lähestytty vastaavanlaisen kansainvälisen kuohunnan keskellä. Kaiken keskiössä tuntuu olevan kisojen pääisäntä Yhdysvallat ja sen presidentti Donald Trump.



Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino jakoi Trumpille Fifan lanseeraaman rauhanpalkinnon viime joulukuussa. Helmikuun viimeisenä päivänä Yhdysvallat hyökkäsi liittolaisensa Israelin kanssa Iraniin, jonka on määrä pelata MM-turnauksen alkulohkossa Yhdysvaltain länsirannikolla Los Angelesissa ja Seattlessa.



Yhdysvaltojen ja Israelin iskuihin vastanneen Iranin MM-osallistuminen on tällä hetkellä hyvin epävarmalla pohjalla. Asian ratkaisussa kestänee vielä pitkään.



– On selvää, että tämän hyökkäyksen jälkeen meiltä ei voi odottaa, että katsoisimme toiveikkaasti kisoja kohti, Iranin jalkapalloliiton puheenjohtaja Mehdi Taj sanoi reilu viikko sitten maan medialle ja lisäsi, että Iranin osallistuminen on "urheilujohtajien" päätäntävallassa.



Jos Iran päättää vetäytyä kisoista tai jos Yhdysvallat estää maan pelaamisen, Fifalla lienee vapaat kädet tuoda korvaajajoukkue kisojen G-lohkoon.



Miesten MM-kisoissa on viimeksi nähty vetäytymisiä vuonna 1950. Tuolloin vetäytyjämaiden motiivit olivat pääasiassa taloudellisia.

Neljä kisamaata maahantulokiellon piirissä

Kesän MM-turnaus on historiallisen suuri mammuttiturnaus, sillä Fifa on nostanut kisojen joukkuemäärän 32:sta 48:aan. Otteluita on peräti 104.



Fifa myönsi kisat Pohjois-Amerikan maille Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella, mutta Trumpin toisella kaudella järjestäjämaiden välit ovat kylmentyneet merkittävästi esimerkiksi kauppasodan seurauksena. Myös jalkapallo-osaamisestaan tunnettu Eurooppa on saanut tulliuhittelusta osansa. Lisää hämmennystä ovat aiheuttaneet Trumpin toistuvat uhkaukset Grönlannin haltuunotosta. Trumpin hallinnon tiukka maahanmuuttopolitiikka herättää huolta kisojen alla. Kisoissa pelaavista maista Haiti, Iran, Senegal ja Norsunluurannikko ovat Yhdysvaltojen asettaman täyden tai osittaisen maahantulokiellon piirissä. Lähtökohtaisesti maiden MM-osallistumisen ei kuitenkaan pitäisi olla maahantulokiellosta kiinni, sillä kiellossa on poikkeuspykälä urheilijoille ja urheilujoukkueiden jäsenille. Meksikossa on ollut hiljattain levottomuuksia, kun maan asevoimat surmasivat helmikuun lopulla merkittävän huumekartellin johtajan. Infantino ja Meksikon presidentti ovat kuitenkin vakuutelleet, etteivät levottomuudet vaikuta MM-kisoihin. MM-turnauksen on määrä alkaa 11. kesäkuuta pääkaupunki Mexicossa.