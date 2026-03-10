Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät tammikuussa 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Tilastokeskus.
Toimialoittain ainoastaan metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo kasvoi.
Eniten tilaukset vähenivät kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvosta suli lähes viidennes. Tilaukset olivat laskussa myös paperiteollisuudessa.
– Tammikuun lukemat olivat lievä pettymys loistavan joulukuun jälkeen, sanoo Suomen Yrittäjien johtava ekonomisti Petri Malinen.
Voimakkaatkin kuukausiheilahtelut ovat teollisuudessa tavallisia. Malinen löysi ailahtelulle syyllisen rapakon takaa.
– Suomen teollisuuden kasvua on jarruttanut (presidentti) Donald Trumpin ailahteleva toiminta niin tullipolitiikassa kuin ulkopolitiikassakin. Yhdysvaltain toiminta varjostaa Euroopan talousnäkymiä, ja tammikuun Grönlanti-uhkaukset sekä helmikuussa alkanut hyökkäys Iraniin muistuttavat, miten nopeasti kansainväliset suhteet voivat Trumpin kaudella kiristyä, Malinen arvioi.
Malisen mukaan teollisuus voi jatkaa elpymistään, jos Lähi-idän kriisi jää lyhytaikaiseksi ja EU onnistuu pysyttelemään ulkona pahimmista kauppasodista.
– Uudet tilaukset näkyvät tuotannossa viiveellä, joten teollisuustuotannon epävarmuuksista huolimatta elpyminen käynnistynee vähitellen vuoden 2026 aikana, Malinen arvioi.