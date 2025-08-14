MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Alaskassa: Trump on vaarassa menettää kasvonsa

Jos Alaskan-kokouksessa ei saavuteta tuloksia eikä seurauksena ole pakotteita Venäjälle, voi Yhdysvaltojen presidentin uskottavuus murentua.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Venäjän hyökkäyssodan lopettamisesta pidetään huomenna Anchoragessa, Alaskassa.

Anchorage on vajaan kolmensadantuhannen asukkaan kaupunki, ja sen turistitoimisto mainostaa sitä paikkana, jossa urbaani ympäristö ja luonto kohtaavat.

Kaupunki kuvailee itseään sloganilla "Metro and Moose" eli suurkaupunkia ja hirveä.

MTV Uutisten Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen on Anchoragessa, joka on yhtäkkiä koko maailman huomion keskipiste.

Venäjä on muutaman kilometrin päässä

Tapaamispaikka on symbolinen ja strateginen, koska Alaska tekee Venäjästä Yhdysvaltojen naapurimaan.

Lähin venäläinen saari on muutaman kilometrin päässä amerikkalaisesta saaresta, ja mantereet ovat alle 90 kilometrin päässä toisistaan.

Paikan valinta korostaa sitä, että koska se on erittäin kaukana Ukrainasta ja Euroopasta, tapaaminen on nimenomaan Venäjän ja Yhdysvaltain välinen neuvottelu, jossa kuitenkin puhutaan Ukrainasta.

Alaskalla on myös mielenkiintoinen historia.

– Yhdysvallathan osti Alaskan Venäjältä 1800-luvun puolivälin jälkeen.

– Ja nyt täällä useampi paikallinen heitti saman vitsin minulle eilen, kun tätä alkuhässäkkää ja turvajärjestelyjä täällä järjestellään, että myykö Trump nyt sitten Alaskan takaisin Venäjälle ja Putinille jotta saisi nämä rauhanneuvottelut Ukrainassa jotenkin edistettyä, Karppinen kertoo.

Lentotukikohta

Huippukokous pidetään Elmendorf-Richardsonin lentotukikohdassa, mikä helpottaa turvatoimia kahden maailman vaikutusvaltaisimman johtajan tapaamista varten.

Anchoragen asukkaita on kehotettu olemaan kärsivällisiä poikkeusjärjestelyiden takia, ja samalla varsinkin ravitsemusalan yrityksiä neuvotaan järjestämään lisätyövoimaa suuren vierailijamäärän takia ja tilaamaan varastoihin lisää suosittuja tuotteita.

Alueen ilmatila suljetaan useasti vierailun aikana ja ehkä useana päivänä sen jälkeen. Huomiseksi on suunnitteilla mielenosoitus Putinin vierailua vastaan.

Imagovoitto Putinille, riski Trumpille

Putinin kutsuminen Alaskaan näyttää monille imagovoitolta hänelle.

Joidenkin mielestä tämä saa Yhdysvaltain presidentin näyttämään heikolta, jos tämä ei toteuta kovimpia uhkauksiaan.

– Trumphan on sanonut että vakavat seuraukset Putinille tulee sanktioiden tai muiden muodossa, jos tästä ei mitään edistystä saada aikaiseksi, Karppinen sanoo.

– Mutta jos Trump ei sitten vieläkään noudata näitä sanomisiaan, kun hän on peruuttanut aikaisemminkin, niin menettääkö Yhdysvaltain presidentti sitten kasvonsa ja uskottavuutensa.

