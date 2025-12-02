Lähtökohdat Ukrainan rauhanneuvotteluille ovat Putinin puheiden jälkeen huonot, arvioi Risto E. J. Penttilä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin uhitteli tiistaina illalla Euroopan suuntaan ennen tapaamistaan Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin kanssa.



Putin sanoi Venäjän olevan valmis sotaan Eurooppaa vastaa, jos Eurooppa sellaista haluaa tai sellaisen aloittaa. Putinin mukaan Venäjä ei kuitenkaan suunnittele sotaa Euroopan kanssa.



Putin tapaa tiistaina Moskovassa Witkoffin sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella rauhan sopimisesta Ukrainaan.

MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan Putin haluaa osoittaa omille kansalailleen, että Venäjä on suurvalta, joka ei tee kompromisseja.

Jonkinlainen diili mahdollinen

Isossa kuvassa lähtökohdat ovat kuitenkin paljon paremmat.