Suurin osa suomalaisista ei usko saavansa riittäviä vanhuspalveluita ollessaan vanha.
Lähes 80 prosenttia Uutissuomalaisen tekemän gallupin vastaajista ilmoittaa, että luottaa saavansa vanhuspalveluita vain vähän tai ei lainkaan.
Vain alle viidennes luottaa melko paljon tai täysin vanhuspalveluiden saatavuuteen.
Ikäluokista vähiten luottavaisia ovat 30–44-vuotiaat, joista vain 11 prosenttia uskoo saavansa vanhana riittäviä palveluita.
"Pienituloisilla eniten syytä huoleen"
Hyvätuloisuus on yhteydessä luottamukseen. Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista talouksista lähes 30 prosenttia luottaa saavansa palveluita vanhana.
– Pienituloisilla on eniten syytä olla huolissaan. Heillä on tutkimusten mukaan suurin riski jäädä ilman palveluita, yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger Jyväskylän yliopistosta sanoo.
Krögerin mukaan vanhuspalveluiden kattavuus on laskenut voimakkaasti. Vielä vuonna 2016 ympärivuorokautisen hoivan piirissä oli noin 17 prosenttia yli 75-vuotiaista, kun vuonna 2024 heitä oli enää noin 13 prosenttia.