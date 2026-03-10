Kuopion Linnanpellolla oleva rakennus syttyi palamaan maanantain ja tiistain välisenä yönä.
Rakennuspalosta tuli hälytys maanantain puolella hieman ennen puoltayötä. Pohjois-Savon pelastuslaitos sammutti palon ja savutuuletti tilat aamuyöhön mennessä.
Itä-Suomen poliisin mukaan tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi ja tapahtumien kulkua selvitetään.
Pohjois-Savon pelastulaitos sammutti palon ja yksi henkilö toimitettiin sairaalaan tapahtumapaikalta.
Poliisi otti kiinni yhden henkilön, jonka osuutta tapahtumiin selvitetään.