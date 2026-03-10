Oklahoma City Thunderin tähtipelaaja Shai Gilgeous-Alexander nousi sivuamaan koripallon NBA:n hurjaa pisteputkiennätystä.
Oklahoma kukisti maanantain kierroksella kotonaan Denver Nuggetsin pistein 129–126. Ottelun loppusekunneilla ratkaisevan kolmosen heittänyt Gilgeous-Alexander pussitti illan aikana 35 pistettä ja saalisti lisäksi 15 syöttöä ja yhdeksän levypalloa.
Tämä oli Gilgeous-Alexanderille jo 126. peräkkäinen ottelu, jossa hän yltää yli 20 pisteen suoritukseen. Sillä hän nousee sivuamaan NBA:n kaikkien aikojen ennätystä, jota pitää hallussaan lajilegenda Wilt Chamberlain.
Kanadalaispelaaja on jäänyt NBA:ssa alle 20 pisteeseen viimeksi 30. lokakuuta 2024 tehtyään San Antonio Spursia vastaan 18 pistettä.
Gilgeous-Alexander teki ottelussa Denveriä vastaan toisenkin erikoisen uroteon. Hänestä tuli kauden 1977–78 jälkeen vasta toinen pelaaja, joka on heittänyt ottelussa 35 pistettä tekemättä vastapainoksi ainuttakaan pallonriistoa. Edellisen kerran samassa tempussa onnistui LeBron James vuonna 2018.
27-vuotias Shai Gilgeous-Alexander on NBA:ssa harvinainen pistetehtailija, sillä hän on pituudeltaan vain 198-senttinen.